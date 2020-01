Must read: Olie en goud winnen

Must read

De drie logische verrassingen van 2020

Alastair Gunn en Rhys Petheram, fondsmanagers bij Jupiter Asset Management, over de drie verrassingen van 2020 die beleggers op het verkeerde been kunnen zetten.

De olieprijzen stijgen verder

Want de onrust in het Midden-Oosten houdt aan na de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten. RTL Z heeft het verhaal. Nog een goede reden om voor de enenergietransitie te kiezen?

Goud wint natuurlijk ook

Gold is a nice hedge to have, Citigroup says https://t.co/21petBACAZ pic.twitter.com/z6oi88N2qn — Bloomberg Markets (@markets) January 6, 2020

Beursrally is vooral een techrally

De grootste vier Amerikaanse techbedrijven zijn inmiddels meer dan 4 biljoen dollar waard.

Just to put things into perspective: Big Tech drove 32% of S&P 500 return in 2019 as much as the next three sectors Financials, Communication Services, Healthcare combined, Goldman has calculated. pic.twitter.com/rbKl7gkt5S — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 5, 2020

Van winstbeluste tot betrokken aandeelhouder

René Maatman over de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten. Helder verhaal.

QE 2.0 van ECB gaat ook niet werken

Why the next ECB plan may also fail.https://t.co/MoUVfFnpzl — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) January 4, 2020

Dit was (geloof ik) niet de bedoeling van QE

In Nederland is de situatie niet anders.

Good morning from #Germany, where low interest rates are causing Germans to save more & more money. Retail bank deposits have hit fresh ATH at €2.41tn despite banks start passing on cost of neg rates to their depositors. 25% of deposits are subject to NEG NOMINAL interest rates. pic.twitter.com/ywWOxO59w5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 5, 2020

Checklist van de goede belegger

Archiveer uw beleggingsbesluiten, luister naar mensen waar u het niet mee eens bent, en handel vooral niet. Dat zijn enkele wijze adviezen van behavioral finance-specialist Jow Wiggins van Aberdeen Standard Investment.

Looninflatie op komst

De cao-lonen zijn in 2019 gestegen met 2,5 procent. Dat is de grootste stijging van het afgelopen decennium. Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging vrijwel elk kwartaal op. Dit meldt het CBS op grond van voorlopige cijfers.

Goed nieuws voor spaarders: rente gaat stijgen

Based on the bond supply and demand this year, #yields should go up... pic.twitter.com/mZJGfXIMwH — jeroen blokland (@jsblokland) January 5, 2020

Over inflatie gesproken: Amerikaanse inflatie gaat weer stijgen

Na een stabiele periode van dertig jaar gaat de kerninflatie in de VS weer stijgen. Dat verwacht de Amerikaanse obligatiebelegger Pimco. Hier is de uitleg.

Crowdfunding beleefde een sterk 2019

De opmars van financiering via crowdfunding heeft zich in 2019 verder bevestigd. De markt groeide verder met 21% tot een som van 321 miljoen euro, verdeeld over 3.284 projecten. De cijfers zijn gebaseerd op basis van informatie van alle Nederlandse crowdfundingplatformen die een registratie bij de AFM hebben.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Een nieuw beursjaar met nieuwe kansen. Wint de passieve portefeuille opnieuw?