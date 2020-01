Must read: Het gaat om de trends

Must read

Plus: Actief of passief, Zweedse centrale bank ziet het licht, de beleggingskansen in 2020, en nog veel méér.

ETF's of actieve fondsen?

U vindt het nog altijd lastig te kiezen tussen actief en passief beleggen? Alexandra Morris, CIO van Skagen en voorstander van actief beheer, kruist de degens met Philippe Rosset, hoofd State Street SPDR ETF's Nederland, die veel meer ziet in een passieve beleggingsaanpak. Wie heeft de beste argumenten?

Actieve beleggingshuizen moeten wel wat verzinnen

Money managers are on the brink as their industry faces a hard truth: It charged too much for subpar returns.https://t.co/EHHB2Ayzij — Bloomberg Markets (@markets) January 2, 2020

Beleggen in 2020: aandelen, obligaties of cash?

RTL Z maakte een rondje langs de Nederlandse velden.

Zweden ziet het licht

Een pleidooi van een gewezen Pimco-econoom tegen negatieve rentes:

"Negative Rates, The Destruction Of Money: Sweden Ends Its Experiment" via @dlacalle_IAhttps://t.co/YNjtmCLbAw — Hedgeye (@Hedgeye) January 1, 2020

"2020 wordt zeker geen slecht beursjaar"

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM over de negatieve en positieve verrassingen van 2020.

Van eurocrisis tot handelsoorlog

Beleggers maakten zich de afgelopen tien jaar over steeds weer iets anders grote zorgen. Leuk overzicht.

Onterecht over het hoofd gezien

De belangrijkste trend van de laatste jaren was volgens Joshua Brown van The Reformed Broker niet digitalisering maar de schalierevolutie.

De vijf lessen van de Witch of Wallstreet

Hetty Green was haar tijd ver vooruit en dat leverde de nodige haat en jaloezie op. Zeer interessant verhaal.

Grote trends gaan verder

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa blijft het na een fantastisch 2019 gewoon in aandelen zoeken. "Beleggers gaan echt nog wel tegen een correctie aanlopen. Maar voortdurend vrezen voor een beursdaling kost beleggers meer dan de daling zelf."

De handel in bitcoin is een piramidespel?



Bitcoin is a pyramid scheme, economist says https://t.co/dsyF2bINtv pic.twitter.com/NxIJfdofjS — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 1, 2020

2000 procent rendement met een leveraged ETF

Beleggers die risico's wilden nemen, zaten het afgelopen decennium goed met Amerikaanse hefboom-ETF's. Rendementen tot bijna 2000 procent waren mogelijk. Maar dat was toen. Analisten waarschuwen dat een herhaling onwaarschijnlijk is.

Amerikaanse staatsschuld groeit harder

In the last decade the US added nearly $11 trillion in debt while growing GDP by only $7 trillion.

In other words: Every $1 in growth came with over $1.5 in additional debt. pic.twitter.com/mandXOZYPB — Sven Henrich (@NorthmanTrader) January 1, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Een nieuw beursjaar met nieuwe kansen. Wint de passieve portefeuille opnieuw?