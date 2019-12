Must read: Tot ziens 2019, hallo 2020

Must read

De 18 best gelezen verhalen van 2019 op IEXProfs

Pensioenproblematiek, rekenrente, opnieuw verruimende centrale banken, lage rentes, Klaas Knot, shortselling, en de zoektocht naar een goed en veilig rendement waren dé onderwerpen die de bezoekers van IEXProfs het liefst lazen.

Op de valreep toucheren pensioenfondsen nog een leuk rentekadootje

Door aantrekkende rente komen vrijwel alle pensioenfondsen op 31 december boven de kritieke grens van 90% uit. Daardoor lijken er geen extra kortingen nodig te zijn, bovenop de kortingen die al in de planning zaten.https://t.co/qNjQBQApFC — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 19, 2019

Europese fondsbelegger is niet gek

Het was misschien wel de grootste paradox van beursjaar 2019. Terwijl de aandelenkoersen omhoog spoten, deden Europese beleggers juist aandelenfondsen van de hand. Detlef Glow van Lipper verklaart deze schijnbaar vreemde gang van zaken.

2019 was een geweldig jaar voor de AEX

Brexitsoap, escalerende handelsoorlog en een Italiaanse begrotingscrisis: er waren dit jaar nogal wat bedreigingen. Toch gingen de aandelenkoersen omhoog. Beurs Inside van RTL Z blikt met de vaste commentatoren terug op afgelopen jaar.

Ook goud deed het meer dan goed

Ondanks stijgende koersen van aandelen ging de goudprijs dit jaar hard omhoog (bijna 20% in dollars gemeten).

De Nederlandse jaren tien in cijfers

Met dank aan het CBS.

Recordoverschot Nederlandse begroting

Terwijl de rente op nul staat neemt de schuld van de Nederlandse overheid hard af. Is dat wat Keynes bedoelde?

Frau Merkel heeft een duidelijke boodschap

‘We must do everything humanly possible’ to deal with climate change, Merkel urges https://t.co/2dft8wEwlU — MarketWatch (@MarketWatch) December 31, 2019

De zoektocht naar de heilige batterijgraal

Om het energieprobleem pas echt goed te kunnen oplossen hebben we superbatterijen nodig. Daar wordt dan ook stevig op ingezet. Lees de verhelderende longread van CNBC.

Economische groeiversnelling opkomende markten op komst

De vier redenen van Tom Wilson van Schroders AM om optimistisch te zijn over aandelen opkomende markten.

Stijgende rente is ook goed voor aandelen

Dit jaar profiteerden aandelen van dalende rentes. Volgend jaar gaan aandelen ook omhoog maar nu omdat de rentes weer stijgen. Logisch?

Stijgende rente op kapitaalmarkt impuls voor aandelenmarkt? https://t.co/XATp7eCV4H — lex hoogduin (@lexhoogduin) December 31, 2019

Beleggingsadvies van zes professionals

Where to invest $10,000 right now https://t.co/YrLxxFjRJb — Bloomberg Markets (@markets) December 31, 2019

De Amerikaanse economische motor snort nog wel even door

As a new decade dawns, some of the dark clouds hanging over the U.S. economy have cleared. Here are five key things to watch in 2020 https://t.co/H4994IT44f pic.twitter.com/h1uNB3XUaJ — Bloomberg Markets (@markets) December 31, 2019

Verloren decennium voor Duitsland dreigt

ING analyseert de Duitse economie en wordt daar niet vrolijk van.

We gaan erop vooruit (als het goed is)

De 15 grootste veranderingen in je portemonnee in 2020 - https://t.co/C7WXlEISs9 pic.twitter.com/01K3OdiOId — IEXGeld (@IEXGeld) December 31, 2019

Ook Afrika krijgt een economische unie

Best of 2019 Africa is creating one of the world's largest single markets. What does this mean for entrepreneurs? https://t.co/qywThccxpn #africa #business #af19 pic.twitter.com/Qd5k7XtROB — World Economic Forum (@wef) December 31, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Een nieuwe overwinning voor de passieve portefeuille lonkt.