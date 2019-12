Must read: Geen recessie!

Must read

Dat was de lowvolbubbel

Dividendbelegger Jorik van den Bos kijkt terug op een uiterst pijnlijk jaar dat alsnog een mooi slot krijgt.

"2020 wordt zeker geen slecht beursjaar"

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM over de negatieve en positieve verrassingen van 2020. "De situatie is 180 graden gekanteld."

Meer consumptie, meer sparen

Op hoop van zegen

RTL Z rekende uit hoe klein de kans is dat u morgenavond de jackpot wint.

De kans op een recessie in 2020 is volgens GS ook niet groot

Goldman Sachs doesn't see the US economy to enter recession in 2020 despite the current expansion is now the longest in US history. Puts recession risk over the next year at less than 20%. pic.twitter.com/aiJJKQbwkk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 29, 2019

10 x 10

De jaren tien in tien heldere grafieken. En hier zijn er nog tien extra.



Londen blijft trekken

De aantrekkingskracht van Londen op financiële bedrijven blijft onverminderd groot. Afgelopen november nam de vraag naar kantoorruimte in de Britse hoofdstad toe met een nieuwswaardige 31% ten opzichte van een maand eerder. De financiële sector was goed voor - wederom - 31% van die stijging. Neobank Monzo was onderwerp van de grootste kantoordeal, die zo’n 12.000 m2 behelst.

Vastgoed kopen?

Adam Grossman van The Humble Dollar ziet er niets in. Goed verhaal.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Slechts een paar aandelen trekken de Amerikaanse indexkar

U mag 1 keer raden welke aandelen dat zijn.

The curse of passive investing or the world of worrying monopolistic concentration or both? S&P 500 has outperformed 78% of all listed equities w/Top5 stocks have done so well that their combined weight in the S&P 500 has hit a fresh record, GK reports. pic.twitter.com/JhAVtojEZu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 30, 2019

De beurs is net het weer

Wat beursvoorspellers kunnen leren van meteorologen.

Amerikaanse millennials omarmen communisme

Wat zegt dat?

36% of millennials polled say that they approve of communism, which is up significantly from 28% in 2018. https://t.co/Wtij9H8EoT — MarketWatch (@MarketWatch) December 28, 2019

Het is het klimaat, stupid!

In het komende jaar zal klimaatverandering nog meer op de voorgrond treden als beleggingsthema, meent Jessica Ground, hoofd duurzame beleggingen bij Schroders, in haar Outlook 2020: Sustainability.

Kwestie van timing