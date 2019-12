Must read: +80% voor Apple

Afzetten centrale bankiers moet mogelijk worden

Omdat centrale bankiers zeer machtig zijn, gaat de onvoorwaardelijke bescherming tegen ontslag te ver. Er moet een manier komen om een onverantwoord handelende centrale bankier weg te sturen, aldus Edin Mujagic.

640 miljard dollar voor rustige repomarkt

De Federal Reserve moet aan de bak tijdens de jaarwisseling om de reporente in toom te houden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Even de druk erop

Kooplijstje

Dit is het kooplijstje van Eddy Elfenbein voor 2020.

Geen kattenpis

In case you missed it: #Apple is up >80% in 2019 — its best year in a decade. Largest traded company added $530bn in market value this year, more than mkt cap of all but 5 comps in S&P 500 and twice the market value of Intel. https://t.co/yHNsEBssCH pic.twitter.com/TqWni4fu91