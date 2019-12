Must read: Sorry, geen rendement

Must read

Dit is de nieuwe IEXFonds 40

Maar liefst 28 ervaren rotten en twaalf frisse debutanten: de beste fondsmanagers wereldwijd zitten samen in de nieuwe IEXFonds 40-index.

Obligatiefondsen zijn niet beter dan obligatie-ETF's

Bij obligaties hebben actieve fondsen bij beleggers vaak een streepje voor op ETF's. Ten onrechte, beweert financieel expert Mark Rzepczynski.

Vooruitzichten BNP Paribas AM: kwantitatieve versoepeling is een blijvertje

Met centrale banken weer in accommoderende modus en een tragere wereldgroei hebben beleggers genoeg om over na te denken in de aanloop naar 2020.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Herstel in Londen

The political uncertainty that has plagued the market for more than three years is finally starting to lift https://t.co/7IIxDLXo9u — Bloomberg Brexit (@Brexit) December 24, 2019

BNP Paribas AM: China voorbij de handelsoorlog

Als het om beleggen in China gaat, dan valt er veel meer te overwegen dan alleen de ups en downs van de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen.

Ziek zijn en werken

De topman van Exact heeft parkinson. Mooi interview in DFT.

Dit is nieuw

Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Collega @stijnvangils interviewt Gerard Sanderink, die eigen versie van interview vóór publicatie bij FD op eigen website Strukton zet. Sanderink-versie: https://t.co/Nv1I9hVObc en de echte FD-versie: https://t.co/j3DIHpEYpy — Bert van Dijk (@reportfromNL) December 23, 2019

Particulieren hebben geen hedgefondsen nodig

alleen toegang tot transparante beleggingsproducten met lage kosten.

Sorry, geen rendement