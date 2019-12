Must read: Goed jaar voor 60/40

ABS; ingewikkelder, dus meer rendement

Is structured credit, zoals asset backed securities, de oplossing voor onze pensioenproblemen? Volgens Andy Burgess van Insight Investment biedt het betere risico-rendementskenmerken ten opzichte van reguliere bedrijfsobligaties vanwege de complexiteitspremie.

Donkere wolken boven junkbondmarkt

Moody's waarschuwt voor een correctie in 2020 op markt voor high-yield obligaties.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Heel goed jaar voor 60/40

Sinds 1998 was er niet zoveel te verdienen met een 60/40-portefeuille als afgelopen jaar.

Libra.. Wat?

Al een tijdje niks meer gehoord van de plannen van Facebook met de Libra. Zo zit het nu.

Bent u een professionele belegger?

Ja, wel als u een fleece heeft met het logo van een assetmanager erop. En nog meer kenmerken van profs. (woehaha)

Alle sectoren in het groen

Dit jaar alle sectoren in Europa in de plus, Vorig jaar stonden ze alle 19 in het rood. Zo bij @BNRzaken pic.twitter.com/pYd0z98PeL