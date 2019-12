Must read: Banken zijn niet zo groen

Must read

Er zit een hoop olie en gas in hun portefeuilles. Plus de nieuwe BoE-baas en 13,5% jaarlijks rendement in de 2010's.

Twaalf exits uit de IEXFonds 40

Een fonds moest het wel erg bont maken om in Groundhog Year 2019 uit onze fondsenindex te kukelen. Het was dan ook vaak op het nippertje of door een wijziging in de index zelf.

Record na record voor private equity

De recordregen voor private equity houdt niet op. In Europa hebben investeerders dit jaar alweer 29% meer uitgegeven dan in 2018. In de VS speculeren ze over de grootste deal ooit.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoe gaat het met de eenhoorns?

In 2019 zijn dertien unicorns naar de beurs gegaan. Hoe is het ze sindsdien vergaan?

13,5% jaarlijks rendement in de 2010's

De afgelopen tien jaar waren toch niet zo goed als de 90's of the 80's. De cijfers op een rij.

Boekhoudingetje

Shell expects $2.3bn impairment charges in fourth quarter https://t.co/LxXAwndXom — Financial Times (@FT) December 20, 2019

Trend onder assetmanagers

Minder leenkosten duurzame leningen Man Group.

Nieuwe BoE-baas

Andrew Bailey appointed new Bank of England Governor https://t.co/KqnP1c9He9 pic.twitter.com/ae3lNxcNh0 — Financial News (@FinancialNews) December 20, 2019

Banken zijn helemaal niet zo groen

Er zit een hoop olie en gas in hun portefeuilles.

Overname Woodford