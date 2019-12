Must read: Zweedse rente naar nul

Must read

De kerstleeslijst van Mary Pieterse-Bloem

Nu is het nog even superdruk, maar volgende week is er tijd om te lezen. Speciaal oor IEXProfs heeft Mary Pieterse-Bloem een gevarieerde boeken-Top 10 samengesteld.

Pas op voor zombievermogensbeheerders

David Hunt van PGIM verwacht in 2020 een slagveld in de vermogensbeheerindustrie.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

2019 recordjaar private equity

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd door private equity-fondsen.

Oeps

Hedge funds gained early access to BoE press conference feeds https://t.co/lkmoRaYcld pic.twitter.com/KxATNAWdOP — Reuters (@Reuters) December 19, 2019

Zweedse rente gaat naar positief

Sweden’s central bank, one of the pioneers in using negative rates, becomes the first to end that policy, in a closely watched move https://t.co/C9e6zsfoVd — The Wall Street Journal (@WSJ) December 19, 2019

Nu nog vier...

Sweden’s central bank ends half a decade of subzero easing in a test case for global counterparts experimenting with negative borrowing costs https://t.co/aHIQVt2Cxl pic.twitter.com/YBH3HgbmKR — Bloomberg Markets (@markets) December 19, 2019

Economie-kerstquiz

Test uw economische kennis bij The Economist.

NN IP gaat contrair

Uit een rondvraag van NN IP blijkt dat aandelenbeleggers vooral kansen zien in de opkomende markten en het VK. NN IP zelf gaat juist voor de aandelenregio's EU en Japan. Wie krijgt er gelijk?

De beste (Amerikaanse) aandelen

Van de afgelopen tien jaar.

Wordt vervolgd...

Opinion: Trump is impeached and joins the "losers" of presidential history https://t.co/KCca46YKdm — The Washington Post (@washingtonpost) December 19, 2019

Profiteren van de elektrisch rijdentrend

De revolutie die elektrisch rijden teweeg brengt in de automotive industrie en daarbuiten, schept kansen voor beleggers. Morningstar inventariseert welke bedrijven het meest kunnen profiteren van de opmars van elektrisch rijden.