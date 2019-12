Must read: Minder groei maar meer geld

Must read

Plus: Het boodschappenlijstje van ING, meer koopkracht in 2020, Reverse Yankees overspoelen Europa, en méér.

Risico nemen is het devies

Voor 2020 zet ING in op Amerikaanse techbedrijven, duurzame beleggingen en obligaties uit opkomende markten. De rendementen worden minder, maar zorgen zijn niet nodig "Ook in de toekomst klimmen markten the wall of worry," zegt Bob Homan, hoofd Investment Office van ING.

Minder groei, meer koopkracht

Het CBS over de Nederlandse economie in 2020.

Met dank aan Oost-Europese gelukzoekers

Goed nieuws voor onze economie: de Nederlandse bevolking groeit de komende jaren harder dan gedacht. Vooral dankzij meer migratie. Met name Oost-Europeanen komen naar ons land. Maar hoe lang blijft dat nog zo? pic.twitter.com/n0GzIRdTez — RTL Z (@RTLZ) December 17, 2019

10 jaar zonder rendement?

Marcel Tak verwacht de komende tien jaar niet zulke goede tijden voor beleggers als in de afgelopen tien jaar. Hij hoopt wel dat hij het mis zal hebben. 'Het lijkt erop dat van links tot rechts de mening heeft postgevat dat de ongebreidelde winstgroei van bedrijven aan banden moet worden gelegd." Lees de even informatieve als scherpe analyse.

Duitse economie trekt wel weer bij

de Nederlandse economie groeide de laatste jaren harder dan de Duitse. Dat wordt de komende jaren anders, zo voorspelt ABN Amro.

Wat is er met de Japanse export aan de hand?

#Japan's #imports fell 15.7% YoY, most since October 2016 and seventh consecutive month of YoY decline! pic.twitter.com/hGsXdyFQ0W — jeroen blokland (@jsblokland) December 18, 2019

Structurele tegenwind hedgefondsen

Drie trends houden de rendementen van hedgefondsen ook de komende jaren laag. Uitvoerige studie van 41 pagina's.

Ook private equity gaat het minder doen

Dat is de uitkomst van een bijzonder technische studie, die voor 5 dollar kan worden gedownload.

Gaan Europese aandelen eindelijk outperformen?

Volgens Joshua Brown van The Rerformed Broker lukt dat alleen als de Europese rentes stijgen, zodat de banken weer kunnen groeien. Niet dus.

In het verlengde: Hoe zeker zijn de dividendrendementen van Europese banken?

Een vraag die bij veel beleggers in financiële aandelen leeft, is hoe zeker het dividend van de Europese banken is. Want bij sommige banken is het dividendrendement dermate hoog, dat de vrees ontstaat dat het dividend niet houdbaar is. Morningstar analyseert.

De veranderende winkelstraat

Van welk soort #winkels waren er in 2019 minder dan in 2010? En wat voor soort winkels zijn er juist bijgekomen?https://t.co/mgQ4ogjR5V pic.twitter.com/M0MM1KY7zB — CBS (@statistiekcbs) December 18, 2019

De Amerikanen komen

“De Reverse Yankees overspoelen de Europese Unie”. De Bank for International Settlements (afgekort BIS) maakte in zijn meest recente kwartaalbericht melding van het feit dat de emissie van dit type obligaties enorm in opkomst is. Wat zijn Reverse Yankees? Jan-Willem Nijkamp van Fintessa weet er meer van.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuillezwet nog even een eindsprintje in.