Must read: Oliesluper China

Must read

De jaren 20: Rendementloos beleggen?

Marcel Tak kijkt vooruit naar het nieuwe decennium. Hij verwacht alleen niet zulke goede tijden voor beleggers als de afgelopen tien jaar. Hij hoopt wel dat hij het mis zal hebben.

Vijf tips voor meer creativiteit op de werkvloer

De meeste vermogensbeheerders zien de noodzaak van creativiteit en innovatie binnen hun bedrijf. Maar hoe? Zorg voor discussie en een veilige werkomgeving.

Bufferfund ambieert verdubbeling belegd vermogen

Bufferfund, het beleggingsfonds dat in 2016 is opgericht door econoom en columnist Marcel Tak, wil in de komende drie jaar het belegd vermogen verdubbelen van 44 naar 100 miljoen euro. De marktomstandigheden zijn er meer dan geschikt voor.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille heeft de winst bijna (weer) binnen.

De boeken van Bill

For his annual list of book recommendations, Bill Gates reflected on several of the best works he came across in 2019.



Here, the five books he wants you to read this winter https://t.co/NF7piANnCs — TIME (@TIME) December 17, 2019

Protectionisme in Europa

Niet de VS, nee ook Europa vormt steeds meer een blok en kijkt vooral naar binnen.

Olieslurper China

China is importing more oil than the world's ever seen, and it's still growing https://t.co/s4iotPdPgk pic.twitter.com/C9i1ckECFi — Bloomberg Markets (@markets) December 17, 2019

Mee omlaag

De Duitse auto-industrie verkeert in zwaar weer. Ook in de Nederlandse auto-industrie zien we krimp: Duitsland trekt Nederland mee naar beneden. Hoe deze relatie precies zit en wat dit betekent voor onze economie lees je in deze studie. #RaboResearch https://t.co/NArziz7AnG — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) December 17, 2019

Johnson wil Brexit zo snel mogelijk