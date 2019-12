Must read: China heeft gewonnen

Must read

De dood of de gladiolen met biotech

Dat er in de toekomst nog veel meer geld naar zorg zal gaan, is een zekerheid. Meer nog dan klassieke farmabedrijven zal de biotechsector van deze trend profiteren. Lydia Haueter van Pictet AM schetst de kansen, maar waarschuwt ook voor de grote risico's.

Schuld is schuld, ook met ultra lage rentes

There may be rock-bottom borrowing costs around the world and that's tempting for governments. But it's never a risk-free option for them and Kenneth Rogoff @krogoff says the risks are being downplayed https://t.co/FJPlSssewA — ING Economics (@ING_Economics) December 15, 2019

Klimaatconferentie Madrid heeft niets opgeleverd

Er is alleen afgesproken dat duidelijke afspraken volgend jaar moeten worden gemaakt.

Gevalletje te laat?

Fondsbeleggers kopen (eindelijk) weer aandelen

"Equity fund flows over the last 6 weeks have been the strongest since early 2018” - Deutsche pic.twitter.com/El1jQmQH6k — Sam Ro ?? (@SamRo) December 15, 2019

Want het wordt minder met aandelen

Winstgroei en stijgende aandelenkoersen gaan hand in hand. Voor de komende tien jaar voorspelt dat weinig goeds, aldus Bloombergcolumnist Nir Kaissar.

China is de grote winnaar

Nobelprijswinnaar Paul Krugman (en Trumpbasher) vernietigend over het resultaat voor de VS van de 1e handelsdeal.

Creativiteit gezocht

Om te overleven zullen assetmanagers creatiever moeten zijn. Wat is daar voor nodig?

Duitse staatsobligatiemarkt kookt droog

Good Morning from Germany where govt bonds have become scarce. ECB has bought €526bn of Bunds as part of QE. At same time, outstanding debt has fallen by €150bn thx to budget surplus. German debt available has fallen by €700bn, equivalent to 25% of German GDP (via @TS_Lombard) pic.twitter.com/PV0RRA1Dfz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 15, 2019

20 jaar euro

Het vertrouwen in de munt was nog nooit zo groot. Ook de ECB wordt gewaardeerd.

Wat is uw CO2-afdruk?

De Zweedse fintech Doconomy stelt kaarthouders in staat om vast te leggen welke impact hun uitgaven op het klimaat hebben. Dat doet het in samenwerking met de Finse bank Ålandsbanken. Samen hebben zij de Åland Index opgezet, waarmee uitgaven langs een CO2-meetlat gelegd worden. Mastercard ziet heil in het idee en breidt zijn investeringen in Doconomy verder uit.

ABN AMRO stelt olieprijsverwachtingen neerwaarts bij

Olieprijsramingen 2020 en 2021 neerwaarts bijgesteld. Overaanbod blijft, mede omdat de vraag naar olie onder druk staat. Lees er over in onze nieuwe Energiemonitor van de hand van @hansvancleef: #OPEC overtuigt niet. https://t.co/bBDJz9jfgJ pic.twitter.com/ks88QiMeuD — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 12, 2019

De kunst van eigenwijs stockpicken

Kijk hoe traag het gras groeit - Spendeer tenminste evenveel tijd aan de selectie van een aandeel als aan het uitkiezen van een wasmachine, en koop liefst met het oog op de lange termijn, stelt FD-redacteur Daan Ballegeer https://t.co/YDXUbuAFiU #Marktmeesters #Column pic.twitter.com/e1WPoM6N7O — FD Nieuws (@FD_Nieuws) December 15, 2019

Banken geven goede voorbeeld

130 banks worth $47 trillion adopt new UN-backed climate policies to shift their loan books away from fossil fuels: Deutsche Bank, Citigroup, and Barclays, others adopt climate policies https://t.co/d874XFk4WE — Merran Smith (@merransmith) December 15, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille heeft de winst bijna (weer) binnen.