Must read: Homebias is de vijand

Must read

Plus: Kansen in de high yieldmarkt, pas op met goud, stockpicking werkt niet meer, cash blijft, en nog véél meer.

“Onbegrip over high yield gaat beleggers pijn doen”

‘Credit guy’ Mike Della Vedova ziet kansen voor high yield in 2020, maar is wel voorzichtig. Wereldwijd spreiden en selectief kopen is zijn devies.

Iedereen heeft last van homebias

Vooral Japanner maken het bont. Hier is het verhaal.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Pas op met goud!

De langetermijnvooruitzichten voor goud en andere edelmetalen zijn volgens ABN AMRO volgens positief, maar wacht met instappen, want eerst komt nog een correctie.

Beursjaar 2019: Alles ging omhoog

This is how 'good' 2019 is for financial markets! Nice chart via @JeffreyKleintop pic.twitter.com/yDFcwPiQH6 — jeroen blokland (@jsblokland) December 11, 2019

Beurs Inside van RTL Z: Handelsdeal VS en China steeds onwaarschijnlijker

Fondsbeleggers moesten dit jaar niets van aandelen hebben

2019: record global bond inflows & record global equity outflows: pic.twitter.com/ql9kF8GKtO — Karel Mercx (@KarelMercx) December 10, 2019

Belangrijk PE-advies

Ook voor private equity fondsen geldt: hoe kleiner, hoe succesvoller.

De Nederlandse economie vertraagt

Visie op Nederland 2020: Groei economie vertraagt in 2020 naar 0,9%.

?? geringere stijging uitvoer en krimp investeringen

??consumptie gezinnen kan meer stijgen dan in 2019 dankzij lastenverlichting en sterkere stijging reële lonenhttps://t.co/FZoXR2yO0z pic.twitter.com/FIcqySh5SZ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 10, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Een nieuwe overwinning van Passief komt in zicht.

Vaarwel alpha!

Markten zijn volgens Larry Swedroe te efficiënt geworden om geld te kunnen verdienen met stockpicking.

Industriële tweedeling

Industriële productie in oktober vooral dankzij hightech gegroeid. #ING pic.twitter.com/dsMyZdV4c8 — ING Economie (@INGnl_Economie) December 10, 2019

Stem op Johnson is stem voor sterk pond

Bij de Britse verkiezingen wijst alles op een grote overwinning van de Conservatieven. Dat is goed voor een snelle afronding van de Brexit en voor de waarde van de Britse munt.

De Europese Green Deal is ambitieus

Gewapend met een investeringspot van honderden miljarden euro's wil de nieuwe Europese Commissie ervoor zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is.

Maar het grootste beursbedrijf ter wereld doet wel in ... olie

Saudi Aramco shares rise 10% in pre-mkt action. Aramco raised $25.6bn in the biggest-ever IPO, selling shares at 32 riyals each and valuing the company at $1.7tn, overtaking Microsoft and Apple as the most valuable listed company. (via BBG) pic.twitter.com/i7UkM7VlFx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 11, 2019

Cash is een blijvertje?