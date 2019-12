Must read: Brexit is oorlog

Must read

En die is niet over voor de kerst. Plus; rijken lenen vaker geld uit en goud gaat lekker.

UBS AM zet in op duurzame ETF's

Het is goedkoop, breed gespreid, transparant, eenvoudig verhandelbaar én bestaat inmiddels ook in verschillende duurzame varianten. Marcel Danen, hoofd ETF Benelux van UBS AM, over de vlucht van duurzame ETF’s. “Bij onze donkergroene oplossingen is de screening zo streng dat 75% van de bedrijven uit de index afvalt.”

Vlakke yield-curve verklaart achterblijven waarde-aandelen

Analisten hebben een nieuwe verklaring voor het achterblijven van waarde-aandelen. Het ligt aan de vlakke yield-curve die beleggers doet kiezen voor groei in plaats van waarde.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Rijken lenen geld uit

Super-rich families are pouring into the $787 billion private debt market https://t.co/Tke9Uctvlo via @markets — Alastair Marsh (@AlastairJMarsh) December 10, 2019

Goud doet het lekker

Gold’s been on a tear this year and 2020 may bring more rewards https://t.co/WBcPvxKUEC via @MaznevaElena + Ranjeetha Pakiam + Yvonne Yue Li pic.twitter.com/k4pQOKwOZE — Stuart Wallace (@StuartLWallace) December 10, 2019

Financiële sector belooft werknemer en flexkracht gelijk te behandelen

Vier verzekeraars, een bank en drie vakbonden gaan hun flexwerkers gelijkwaardiger behandelen ten opzichte van vaste werknemers.

Brexit is een oorlog

"Make no mistake about it — Brexit is a war. And this time Britain has declared it upon itself. "



In typically lovely prose, @Otto_English explains why the Brexit civil war will not be over by Christmas. https://t.co/oD0bsmwYg4 — Stephan Faris (@stephanfaris) December 10, 2019

Risicovrije rekenrente tast grondslag van ons pensioenstelsel aan

De discussie over ons pensioenstelsel begint op een welles (korten) –nietes (korten) spelletje te lijken. Volgens de rekenregels van het Financieel Toetsingskader (FTK) zullen veel pensioenfondsen in 2020 tot korting moeten overgaan (welles). Een grote groep bestuurders en hoogleraren claimde onlangs dat het korten van pensioenen niet nodig en zelfs onwenselijk is (nietes); een groep van tien hoogleraren beweerde daarop dat korten wel nodig is om te voorkomen dat de toekomstige pensioenen van de jongeren worden aangetast (welles).

Deutsche Bank druk met herstructureren

Deutsche Bank is druk bezig om aan alle kapitaakeisen van de ECB te voldoen.