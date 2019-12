Must read: Grootste risico pensioenfondsen

Must read

Is het uitblijven van rendement. Plus; moeten centrale banken zich met het klimaat bemoeien en financiële kennis in schoolprogramma's.

Het groene steunexcuus van de ECB

Een ECB die strijdt tegen klimaatverandering via het voortrekken van groene obligaties, is een ECB die langdurig aan quantitative easing doet, aldus Edin Mujagic.

Dalio: Ondanks tegenvallende resultaten beroemder dan ooit

Ray Dalio is een van de bekendste hedgefondsmanagers, maar hij zit er ook dit jaar weer naast met zijn beleggingen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoe groen mag monetair beleid zijn? Steeds meer politici kijken naar de ECB om de klimaatdoelen in Europa te halen. De centrale bankiers kunnen een belangrijke bijdrage leveren, maar zijn huiverig voor deze rol.

Uitblijven van rendement is grootste risico dat fondsen lopen

Meer kennis van echte bedrijven, meer vrijheid voor vermogensbeheerders, minder focus op benchmarks en risicomanagement. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor beter pensioenbeleggen.

Financiële kennis in schoolprogramma

Basiskennis over financiële zaken moet een vast onderdeel worden van het schoolprogramma. Deze oproep doet het Verbond van Verzekeraars samen met andere partijen als het Nibud in een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

AFM: Rapporteren over waardecreatie wint aan belang

Lange termijn waardecreatie staat tegenwoordig centraler in de verslaggeving van de AEX en AMX-beursgenoteerde ondernemingen, 85% van hen biedt inzicht in hoe waarde wordt gecreëerd en 69% rapporteert in welke vorm dit gebeurt. Dit is positief, aldus de AFM.

61% Amerikanen laat de aandelemarkt koud

Een meerderheid van de Amerikanen zegt dat het niks uit maakt wat aandelen doen.