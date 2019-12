Must read: Overdrijf niet met cash

Must read

Teveel in de portefeuille is ook niet goed. Plus; meer dan de helft van de profs verwacht daling aandelenmarkt in 2020 en handen af van Brits winkelvastgoed.

IEXFonds 40: Een gezonde portefeuille

Eindelijk doen de gezondheidszorgfondsen weer een beetje mee in de IEXFonds 40. Nu even rekenen of ze volgend jaar ook mogen blijven.

ETF-portret: Minder risico, dezelfde basisindex

Beleggen in een zeer populaire Amerikaanse aandelenindex, met minder risico. De nieuwe SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF sluit belangen in onder andere producenten van controversiële wapens, tabak en steenkolen uit. Dat scheelt beleggers risico, maar geen rendement.

Diepe recessie dreigt voor Hongkong

Hongkong staat aan de vooravond van een diepe economische crisis als er geen einde komt aan de gewelddadige demonstraties voor een grotere onafhankelijkheid van China.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Inzetten op een daling

Almost half of big investors predict a stock-market drop in 2020 https://t.co/bzIynvxRo4 — Financial News (@FinancialNews) December 5, 2019

De beter presterende bedrijven betalen hun CEO's minder

Topmanagers van Belgische beursgenoteerde bedrijven behoren niet tot de topverdieners van de Europese klas. Volgens een vergelijkend onderzoek van Vlerick Business School verdienen CEO's meer in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In Scandinavië zijn de toplonen dan weer lager dan in ons land.

Leugentjes om bestwil?

Dit is wat vermogensbeheerders zeggen en dit is wat ze bedoelen....

Om even bij stil te staan...

The world’s fourth-largest economy is going cashless https://t.co/hGfuYZxntO — FORTUNE (@FortuneMagazine) December 5, 2019

De rol van cash

Probeer het aandeel cash in een portefeuille ook niet te overdrijven. Ook al voelt het safe.

Handjes af van Brits winkelvastgoed