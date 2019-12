Must read: Beursrecord? So what!

Must read

De comeback van aandelen opkomende markten

De acht redenen van portfoliomanager Juliana Hansveden van Nordea Emerging Stars Equity Fund waarom aandelen opkomende markten ook na het fraaie beursjaar 2019 nog een tijdje blijven stralen.

Een record is maar een record

Er is geen enkele reden om ongerust te worden van recordstanden op de beurs.

Strategietoets

Op basis van 5 criteria kan de deugdelijkheid van een beleggingsstrategie wordden bepaald.

Het gaat verkeerde kant op met Japanse bedrijfswinsten

#Japan's corporate #profits fell 5.3% YoY in Q3. Profits are down in three of the last four quarters. pic.twitter.com/nYgWlW6Joq — jeroen blokland (@jsblokland) December 2, 2019

Altijd actueel

Vier beleggingsboeken die hun waarde hebben behouden.

Meerennen met de euforische kudde?

Warren Buffett legt in een filmopname waarom het een hele tijd kan duren totdat een bubbel uiteindelijk knalt.

Amerikaanse medicijnprijzen blijven hoog

President Donald Trump has vowed to lower the cost of prescription drugs. A Senate committee has approved a bipartisan bill. And the plan is going nowhere fast.https://t.co/MjYDHhvyJN — POLITICO (@politico) December 2, 2019

De zin/onzin van vooruitblikken

Lukas Daalder van BlackRock legt voor Beurs Inside van RTL Z uit waarom je eigenlijk niet vooruit kunt blikken aan het einde van het jaar en met welke strategie je toch je voordeel kunt doen.

Toch is vertrekkend hoofdeconoom Han de Jong van ABN AMRO optimistisch over 2020

Eerst nog zwak, daarna beter. De laatste Visie op de wereldeconomie van @HandeJong14 als chief economist van de bank. Zijn conclusie: "Met een aantal voorbehouden kijken we met enig optimisme naar 2020".https://t.co/8iJhPHZaON — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 2, 2019

Eerst clash tussen topbestuurders ECB

De ECB moet zich meer laten gelden bij de aanpak van klimaatverandering vindt de nieuwe ECB-president Christine Lagarde. Daarmee komt ze al snel in aanvaring met (wie anders) directielid Jens Weidmann, die volgens Banken.nl bijzonder kritisch gaat kijken naar Lagardes plannen.

Turkije uit crisis?

Turkish economy returns to growth in third quarter, expanding 0.9% year-on-year https://t.co/AwD9VLSHuO pic.twitter.com/XeonvE2kto — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

Ook Grieken kunnen weer dansend over straat

De Griekse beurs spuit dit jaar omhoog. Na jaren van ellende lijkt het ergste achter de rug en kan met optimisme worden vooruitgekeken.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een beursjaar!