Must read: Correctie kan altijd

Plus: ABN AMRO positiever, VS consument is er niet gerust op, pensioenfondsen in wapens, grootste risico crypto's, en méér.

De duurzame invloed van ETF-beleggers

Grote (passieve) assetmanagers kunnen wel degelijk invloed uitoefenen op een duurzamer bedrijfsbeleid, aldus Rebecca Chesworth van State Street SPDR ETF’s. Met de Fearless girl-campagne boekt State Street grote successen.

Voorzichtige zonnestralen

ABN AMRO's outlook voor 2020: "Onze suggestie: beleg wat minder in obligaties, blijf beleggen in aandelen en hou een buffer in liquiditeiten aan."

Link signaal: Amerikaanse consument is er niet gerust op

Consumers are alarmed about the possibility of a recession -- 44% see the economy weakening in the next year.https://t.co/1Z7rMA2tIf — MarketWatch (@MarketWatch) November 28, 2019

Correctie heeft geen recessie nodig

Ook in betere economische tijden drukken beleggers zo nu en dan op de resetknop, zoals we eind vorig jaar meemaakten. Koersen gaan dan gemiddeld met 16,5% omlaag. Tijdens recessies is de crashschade wel het dubbele.

Staan wapenbedrijven niet op de zwarte lijst?

Onderzoek: pensioenfonds belegt in foute wapenbedrijven: Negen van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenfabrikanten die systemen leveren aan landen die de mensenrechten schenden. Deze pensioenfondsen beleggen in totaal voor meer… https://t.co/S3bTF4CJ4i pic.twitter.com/oKhjQ9a4FS — AM (@AMweb_nl) November 28, 2019

Er is altijd wel ergens een bearmarkt

Waarde-aandelen, zoals olie- en mijnbouwbedrijven, hebben de laatste jaren niet meegedaan aan de bullmarkt. Maakt dat ze nu extra kansrijk?

China domineert EM-indices

Chinese aandelen maken een steeds groter deel uit van opkomende markten-indices en dat is geen gezonde ontwikkeling. Zeker in Azië is de Chinese dominantie enorm. Dat biedt natuurlijk ook weer kansen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een rendementen!

Ondanks dure munt

ING meest actieve fintechinvesteerder

Via het investeringsfonds ING Ventures is ING de meest actieve fintechinvesteerder van Europa, gemeten over het aantal deals vanaf 2015 tot nu.

Gevalletje enge insidertrading

Chinese grootaandeelhouders verkopen massaal hun bedrijfsbelangen, meldt Reuters.

Techbubbel 2.0

De huidige situatie op de aandelenmarkt doet volgens Bloomberg sterk denken aan 1998.

1,7 miljard dollar al gestolen

Heerlijke longread over de opkomst van crypto's. Naast hevige koersbewegingen blijken crypto's bijzonder hackgevoelig.

Brexit gaat door