Must read: Niet shorten!

Azië is meer dan China

Als de 21e eeuw inderdaad de eeuw wordt van Azië, dan is het zaak daar stevig belegd te zijn. Chinese aandelen liggen voor de hand, maar buiten China zijn ook groeidiamanten te vinden. Die zijn veelal goedkoper en komen volgens Adam Hakkou van Comgest de spreiding ten goede.

Als boetes niet werken

Miljardenboetes voor grote techbedrijven hebben niet het gewenste effect gehad. Google sloot meerdere keren concurrentie uit, kreeg boetes en beloofde beterschap. "Zelfs toen we ze een boete gaven, herstelde de markt zich helemaal niet", zegt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Verslaggever Harm Teunis van RTL Z spreekt Vestager over haar strijd tegen de techreuzen, concurrentie in Europa en het opbreken van die techreuzen.

Niet shorten!

Vier redenen waarom aandelen nog hoger kunnen.

Wat gaan de Britse verkiezingen brengen?

ABN Amro maakt zich geen grote zorgen over de uitkomst. Lees de diepgaande analyse van de Britse economie.

De consument heeft er gelukkig nog wel zin in

Slepende handelsspanningen hebben de sfeer in directiekamers de laatste maanden behoorlijk verslechterd. Dat kan niet van consumenten worden gezegd. Die laten het geld rollen alsof er niks aan de hand is, constateert DWS. Wie heeft er gelijk?

Amerikaanse bedrijven presteren gewoon beter

Dat Amerikaanse aandelen het al jaren beter doen heeft niets van doen met het verschil in sectorgewichten. Ook als de S&P 500 en de Eurostoxx 600 hetzelfde sectorgewicht hebben, zouden Amerikaanse aandelen het in de afgelopen 10 jaar veel beter hebben gedaan.

Internationale aandelenspreiding werkt niet langer

Want daarvoor zijn de aandelenbeurzen te veel met elkaar gecorreleerd.

Das war einmal

Wat ging er mis met de ooit zo succesvolle Duitse banken? RTL Z bericht.

Wil je als belegger hieraan meebetalen?

De inkomsten van succesvolle hedgefundmanagers zijn moeilijk te bevatten. Vooral omdat hedgefunds tijdens deze bullmarkt zo slecht presteerden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Chinese industrie heeft een winstprobleem

Hoezo ligt de bal alleen bij de banken?

De bestrijding van financiële criminaliteit in Nederland kan veel beter en effectiever. Dat stelt Rabo-topman Wiebe Draijer in een exclusief interview met zakenkrant FD. Draijer pleit voor een meer systematische aanpak en voor de inzet van kunstmatige intelligentie. Daarnaast wijst hij op een scheefgegroeide verhouding tussen banken en publieke instellingen. Waar banken inmiddels vele duizenden mensen in dienst hebben om witwassen tegen te gaan, zijn dat er bij de verantwoordelijke overheidsinstantie FIU amper zestig.

