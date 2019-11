Must read: 2020 mager beursjaartje

Must read

Dat verwacht althans Bill Gross. Plus; fondsen beleggen te illiquide en dit is de yieldcurve als de ECB niet had ingegrepen.

Fondsen beleggen te illiquide

Mussie Kidane van Pictet waarschuwt voor een gebrek aan liquiditeit in veel portefeuilles. Het is een kwestie van tijd voor er na het drama met Neil Woodford opnieuw een beleggingsfonds in liquiditeitsnood komt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

2020 mager jaartje

Bill Gross predicts sluggish year ahead as stimulus loses ‘oomph’ https://t.co/TQnuwbFjt9 — Fabrizio Goria (@FGoria) November 26, 2019

Eneco in stilte opgeslokt

De keus viel niet op Nederlandse kopers als Shell of Rabobank. Het Japanse Mitsubishi gaat ervandoor met het laatste publieke energiebedrijf Eneco.

Er is altijd ergens een bearmarkt

Dus u kunt altijd ergens goedkoop aandelen inslaan.

140 basispunten

EVEN OPLETTEN ALLEMAAL! De ECB heeft het nog een keer uitgezocht en inderdaad is de kapitaalmaktrente beinvloed door het gevoerde beleid! 140 bps in 2018 https://t.co/yhze1Ick5r #jegeloofthetniethe pic.twitter.com/RTjNEUwHiY — ldaalder (@ldaalder) November 26, 2019

What if...

En zo zou de yieldcurve eruit hebben gezien zonder ECB opkoopprogramma. pic.twitter.com/EoBHn6uSuw — ldaalder (@ldaalder) November 26, 2019

Europeaan valt niet zo snel voor gratis beurshandel

In de Verenigde Staten biedt de een na de andere broker nu gratis beurshandel aan. Die race naar de bodem leidt zelfs tot een megaovername van TD Ameritrade door Charles Schwab. Dat strijdtoneel blijft in Europa uit.