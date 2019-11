Must read: Gratis ETF's bestaan niet

Veel dry capital bij private equity-fondsen

De Europese private equity-sector bloeit als nooit te voor en ondanks duizenden transacties, ligt er nog veel geld klaar om geïnvesteerd te worden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Weekendreading: Vanity Fair over de val van WeWork

Een portret van een vreemde topman; Adam Neumann. Smullen.

Gratis ETF's bestaan niet hoor

De vermogensbeheerder verdient zijn geld dan op een andere manier.

Oeps

“Oh my f---ing god:” Elon Musk is stunned as Tesla truck's shatterproof windows break https://t.co/wPpF22nO6U via @business