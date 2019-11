Must read: Europese aandelen op één

Must read

De wens van Valentijn

CIO Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN IP vestigt voor 2020 z'n hoop op overheden die het stimuleringsstokje overnemen van de centrale banken, want de grenzen van monetaire verruiming zijn bereikt. Waar liggen voor beleggers kansen?

Vanguard kijkt ver vooruit

Outlook Vanguard: Weinig rendement en veel onzekerheid Minder economische groei, meer volatiliteit, en lagere rendementen. Vanguard blikt tamelijk pessimistisch vooruit in z'n tienjaars outlook. Obligaties leveren maximaal 1% op. Aandelen wereldwijd komen niet verder dan 4,5% per jaar. De grote uitzondering vormen ... Europese aandelen.

De visie van Bob

Bob Homan van ING over de beleggingskansen in 2020 in een uitzending van Beurs Inside van RTL Z. "Er zijn weinig alternatieven voor aandelen, want de rentes staan nog steeds heel erg laag, dus obligaties doen weinig."

Robeco: Nog een reden om de beleggingsrisico's te beperken

Hong Kong bill complicates trade deal, we reduce risk https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/hqrrQ6mqhW — Robeco Asset Management (@Robeco) November 21, 2019

Uitsluiten blijft een populaire ESG-strategie

State Street SPDR ETF’s lanceert de SPDR Stoxx Europe 600 ESG Screened UCITS ETF. Dat is een duurzame ETF, tegen lage kosten en een lage tracking error. Op basis van uitsluiting, een oude, maar nog altijd gewilde duurzame beleggingsstrategie.

Dat was de huizenhausse?

Gemiddelde huizenprijs daalt: Nederlandse huizenkopers betalen voor het eerst minder voor een koopwoning. In oktober lag de gemiddelde prijs op € 307.336, bijna € 7.000 lager dan de maand ervoor. https://t.co/DKxnNIcFFR pic.twitter.com/lbwE4RSVo0 — AM (@AMweb_nl) November 21, 2019

Klimaatstijging raakt wereldeconomie

Europa en Noord-Amerika houden de schade nog redelijk beperkt. Vooral Afrika is de klos.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een beursjaar!

Hedgefunds en Private Equityfondsen moeten transparanter

Dat scheelt fraude en geeft beleggers inzicht waarin ze eigenlijk hun geld steken. Column van Barry Ritholtz.

Banken verliezen interesse kleine vastgoedleningen

Banken hechten steeds minder strategisch belang aan de financiering van vastgoed. Dat is in Nederland het geval, maar Europees is een soortgelijke trend zichtbaar. Vooral in het bereik van vastgoedleningen tussen € 5 miljoen en € 20 miljoen neemt de interesse af.

Pensioenregeling: hoe simpeler, hoe goedkoper

Complexe pensioenregelingen zijn duurder



Model stelt dat elke pagina dat pensioenregelement korter is, circa 1,80 euro per deelnemer per jaar aan administratiekosten scheelt



Onderzoekers van @AutoriteitCM in @ESBtweets pic.twitter.com/zclN6HUTLt — Wilte Zijlstra (@wilte) November 21, 2019

Big Tech wil in uw portemonnee kijken

Waarom de grote techbedrijven betaaldiensten aanbieden.

Als we de consument niet hadden