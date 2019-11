Must read: AMX beste index in 2019

Must read

In Europa dan. Plus; buy the dip, maar dan echt, klantbelang, ammehoela en zes lessen van de beste belegger ooit.

Klantbelang, ammehoela

Zolang niet het besef doordringt dat alleen producten met toegevoegde waarden moeten worden aangeboden, de instelling zijn verantwoordelijkheid niet neemt als dit niet gebeurt en de toezichthouder niet optreedt, zullen beleggers de financiële sector niet meer vertrouwen, aldus Marcel Tak.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een beursjaar!

Zes lessen van de beste belegger ooit

Jim Simons was de eerste die op grote schaal algoritmen gebruikte bij het beleggen. Dertig jaar van fenomenaal succes leveren een paar nuttige tips op voor beleggers.

Engeland-Duitsland: 1-0

Britse aandelen bleken populair, Duitse aandelen juist niet. De Europese ETF-markt groeide met 1,7%, aldus Detlef Glow.

Tromgeroffel.....

Waarom doen aandelen het zo goed

De afgelopen tien jaar lag dat niet alleen aan gratis geld.

Goede voornemens....

Beleggers zijn altijd van plan om op een dip te kopen, maar doen dat dan niet.

Groei in China

China’s small-cap ChiNext Index rose to a two-month high as investors bet authorities may add more liquidity to the financial system https://t.co/qAYlS1gP3e pic.twitter.com/Xwu4aanGDP — Bloomberg Markets (@markets) November 19, 2019

Over de kop

Three banks in America have gone bust within the past month https://t.co/AzpgkzK49z via @financialtimes — cetier1 (@cetier1) November 18, 2019

CalSTRS gaat meer in vastgoed

Beursgenoteerd vastgoed wordt namelijk gezien als goedkoop door het pensioenfonds.