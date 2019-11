Must read: Tech is de baas

Must read

DoubleDividend uitgeroepen tot beste vermogensbeheerder van Nederland

De Amsterdamse vermogensbeheerder DoubleDividend combineert duurzaamheid met hoge rendementen. Dat doet het heel goed, want DoubleDividend won recent de Gouden Stier als best vermogensbeheerder van het jaar. Partner Ward Kastrop verklaart het succes, maar vertelt ook over de lastige beginjaren.

Tech rules

De outperfomance van tech is (ook in 2019) enorm.

69 biljoen dollar

Zo groot is de totale schuldenberg van de wereld, helder vormgegeven in een illustratie, inclusief tal van tabellen. De Nederlandse schuld maakt 0,7% uit van het geheel. De Amerikaanse?

Zitten we op de top?

De eerste drie kwartalen van 2019 waren fantastisch voor aandelenbeleggers. Dat is meestal ook goed nieuws voor het vierde kwartaal, maar heel soms juist niet, en dan gaat het ook goed verkeerd. Overigens gaat er nog altijd veel meer geld naar obligaties dan naar aandelen.

Robeco is optimistisch

Aandelen kunnen nog hoger, totdat recessie-angst weer de kop opsteekt.

The Sea Still Rises: Extending the bull market. https://t.co/d1qlPQJ8Di pic.twitter.com/5rnC0ir8gu — Robeco Asset Management (@Robeco) November 18, 2019

Euronext neemt nu ook de beurs van Madrid over?

Euronext in talks over possible bid for Spanish exchange BME https://t.co/UYrFoJGihi — Financial News (@FinancialNews) November 18, 2019

Amerikaanse consument houdt hand op de knip

En dat is geen positieve ontwikkeling voor de Amerikaanse economie en Wallstreet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een beursjaar!

Waarde x momentum

Het loont om de kudde te volgen.

EIB geen cent meer in fossiele energie

De Europese Investeringsbank (EIB) stopt per eind 2021 met investeren in projecten waarin fossiele brandstoffen een rol spelen. De bank - waarvan de aandelen in handen zijn van lidstaten van de Europese Unie - wil vanaf dan alleen nog investeren in projecten die klimaatverandering aanpakken.

Wat is er misgegaan in Zuid-Korea?

#Earnings #recession! #SouthKorea's earnings per share are down a massive 46% since the peak in January 2018. pic.twitter.com/7m2HjGMyjE — jeroen blokland (@jsblokland) November 18, 2019

Gemiddelde Nederlander 10.000 euro rijker

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen. Het vermogen is volgens het CBS nog niet op het niveau van 2008.

Ok boomer