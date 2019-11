Must read: Wat kopen de profi's?

Must read

Plus: Er is meer dan olie, de beursrisico's volgens Deutsche, VS heeft waterprobleem, minder default door meer ESG, en méér.

Professionele beleggers zijn alleen nog positief over cash

Beleggers die de grote vermogensbeheerders volgen, houden vooral veel cash aan, kopen obligaties uit de opkomende markten, en zetten in op de aandelensectoren gezondheid, consumer staples en inmiddels ook IT. Lees de nieuwste beleggingsconsensus, samengesteld door Alpha Research.

Er is meer dan olie

Saoedi-Arabië wil economisch minder afhankelijk worden van olie en ook andere sectoren ontwikkelen. Het geld daarvoor moet komen van de gedeeltelijke verkoop van Saudi Aramco. RTL Z over de succeskans om de Saoedische economie een andere kant op te sturen. Onderwijl is Aramco waarschijnlijk minder waard dan waarvoor het naar de beurs wordt gebracht.

Saudi Aramco’s relative strength as the world’s biggest oil producer is an absolute distraction when it comes to establishing its worth, says @gfhay https://t.co/nx6ZMi0sgu pic.twitter.com/75Fo8hH1K0 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) November 11, 2019

Top 20 beursrisico's volgens Deutsche

Als China niest

Lage olieprijs bedreigt Amerikaanse high-yieldmarkt

Het aantal defaults van Amerikaanse oliebedrijven in de Amerikaanse high yield-obligatiemarkt is verdubbeld. Belangrijkste reden is de lage olieprijs, zo concludeert Amundi.

Cybercrime is een dingetje

Cybercrime comes with a big cost. Learn how technology advancements can come with consequences: https://t.co/24pTLgWqDF pic.twitter.com/5eMANnLkB9 — Franklin Templeton (@FTI_Global) November 11, 2019

Nieuw rondje verruiming BoJ?

Bank of Japan (BoJ) denkt volgens Reuters na over extra stimuleringen, want met de inflatie schiet het (ook) in Japan nog altijd niet op.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Passief plaatst een demarrage.

Er dreigt een groot waterprobleem

En niet alleen in de VS.

Pensioenfondsen nemen steeds meer risico

Om de dekkingsgraad op peil te houden, volstaan veilige staatsobligaties niet meer, dus wordt er risico opgezocht bij onder meer infrastructuurbeleggingen en andere alternatives.

Stijgende huizenprijzen schrikken kopers niet af

Ondanks de aanhoudend stijgende huizenprijzen blijven Nederlanders actief op de koopmarkt. Uit een analyse van gegevens van IG&H blijkt dat de hypotheekmarkt kan terugkijken op het beste derde kwartaal sinds 2007. Rabobank blijft de grootste hypotheekverstrekker.

Meer ESG, minder kans op default

Historical data confirms link between SDG-positive sectors and risk-return performance in credits. https://t.co/sOfwaahpMv pic.twitter.com/KFDpx4vcnS — Robeco Asset Management (@Robeco) November 11, 2019

Ook succesbedrijven gaan ten onder

Dat is toch wel wat de beursgeschiedenis beleggers moet hebben geleerd. Dus?

Nederland vergrijst vooral aan de randen