Must read: Britten geloven niet in zichzelf

Ze denken dat hun eigen unie over tien jaar niet meer is. Plus; de winnaars van de Gouden Stieren en corporate action voor jonge bankiers.

Weet Christine Lagarde wat een centrale bank is?

Lagarde gedraagt zich de eerste dagen als ECB-baas vooral als een Europese minister van Financiën, Economische of Milieuzaken, vindt Edin Mujagic.

Wat zijn voorbodes van een recessie?

De arbeidsmarkt biedt de beste indicatoren, maar ook tegenvallende IPO's en dalende vrachtprijzen zijn veelzeggend.

Rendementen Gilts te mager

Britse staatsobligaties bieden onvoldoende rendement en de verkiezingen kunnen een negatief effect hebben op obligatieprijzen, vreest Pimco.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat levert private equity op?

Wat mogen beleggers verwachten?

NVB-directeur roept jonge bankiers op tot corporate activism

Eelco Dubbeling: "Vroeger was duurzaamheid een onderwerp voor pioniers, maar tegenwoordig is het een topprioriteit voor jullie allemaal in alle verschillende afdelingen van de banken. We hebben allemaal de mogelijkheid om echte klimaatbankiers of corporate activists te worden."

Tegengesteld groeien

US brokerage Cantor Fitzgerld is hoping to capitalise on the retreat of banks including Deutsche from the market serving hedge funds in Europe https://t.co/TMOYGwC4T3 — Financial News (@FinancialNews) November 8, 2019

Gouden Stier voor ABN Amro

Gaaf voor 2e jaar op rij door publiek uitgeroepen tot de beste beleggingsinstelling en beste broker. #Goudenstier #IEX

ABN AMRO Bank N.V. Super trots op hele team!



Choy-Lin van der Hooft-Cheong Celine Greven-Krielaart Jan Willem Hofland…https://t.co/1m5REcPhkX — Eran Habets (@EranHabets) November 8, 2019

Waar zit het meeste risico?

#Italy 10y risk spread over #Germany extends to 151bps on a reassessment of risk following German banking union plans which would treat govt bonds no longer as risk-free assets in banks' balance sheets. pic.twitter.com/hqvT0uAXn1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 8, 2019

Britten geloven niet in zichzelf