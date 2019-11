Must read: EU heeft een nieuwe motor

Must read

Plus: Profiteren van de energietransitie, geen grote Amerikaanse crisis op komst, er is wel inflatie, en nog véél meer.

Profiteer mee van de energietransitie

Zo’n 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van energiebedrijven. Beleggen in bedrijven die oplossingen bedenken voor het terugdringen van die uitstoot, is de oplossing, aldus BNP Paribas AM-fondsmanagers Ulrik Fugmann en Edward Lees.

Er is geen inflatie?

As a reminder, the only reason the Fed "can't see any inflation anywhere", is because it refuses to account for asset inflation. pic.twitter.com/mmNTia1gqw — zerohedge (@zerohedge) November 6, 2019

Ook fonds-selectors presteren ondermaats

Dat de meeste actieve fondsen hun benchmark niet kunnen bijhouden is inmiddels wel bekend. Inmiddels blijkt ook dat fonds-selectors niet de beste keuzes maken.

Duurzaamheid is belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk.

VOTE | Are investors willing to give up expected returns in favour of ESG?



26% - YES

67% - NO

7% - UNCERTAIN#CEOTapesLive pic.twitter.com/IKaFy1512W — Citywire Selector (@cwselector) November 6, 2019

New great depression? Not in America

De VS hoeft volgens Ben Carlson niet te vrezen vrezen voor een herhaling van de kredietcrisis van 2008-2009 of de grote depressie van de vorige eeuw.

Verzwakking auto-industrie trekt wereldeconomie omlaag

The Recession In The Auto Industry Is Tanking The Global Economy https://t.co/ibKMn5iffc — zerohedge (@zerohedge) November 6, 2019

Desondanks is er goed economisch nieuws uit Duitsland

#Germany's manufacturing orders rose 1.3% in September, more than expected. YoY orders seem to have bottomed. pic.twitter.com/JXT3tIJFUZ — jeroen blokland (@jsblokland) November 6, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De beste Europese fondshuizen

Niet Robeco maar Pimco staat op 1. Lees het hele verhaal.

Dit zijn de Europese fondshuizen met gemiddeld het hoogste aantal sterren volgens de Morningstar Rating Analyse: pic.twitter.com/pCqFLpTHih — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) November 6, 2019

100% beleggen op basis van slechts economische data

Dat kan, maar het is niet eenvoudig, zo wijst de paper, getiteld Tradable economics, uit.

Hou het simpel!

Institutionele beleggers kunnen hun geld beter steken in beursgenoteerde vastgoedfondsen dan het buiten de beurs te zoeken in complexe financiële vastgoedconstructies, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dat scheelt héél veel kosten.

Tien trends voor family offices

Waar krijgen family offices allemaal mee te maken in 2020 en verder? Forbes heeft tien trends op een rij gezet.

AI maakt financiële dienstverlening beter

“Artificiële intelligentie (AI) biedt interessante kansen voor de financiële dienstverlening en kan innovatie, ontwikkeling van nieuwe proposities voor alle klanten en gezonde concurrentie brengen voor de sector.” Dat staat in een lange studie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het verhaal is in het ... Engels.

10% erbij

De rijksten van Nederland werden afgelopen jaar weer wat rijker, zo staat wederom te lezen in de nieuwste Quote 500.

Waar zou al dat Russische rijkengeld zijn?

Nur in Russland verstecken mehr Superreiche ihr Geld auf Offshore-Konten als in Deutschland. https://t.co/rVwhCHDlIE — Philipp Liesenhoff (@P_Liesenhoff) November 6, 2019

Nog een reden waarom home bias slecht is

Nederlandse managers overschatten zichzelf, stellen Rabo-economen Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardem. "Een kwart van de bedrijven wordt slechter gemanaged dan het gemiddelde Indiase bedrijf" https://t.co/JTq7hN0QOF pic.twitter.com/qwVvCGoBWw — RTL Z (@RTLZ) November 6, 2019

China omarmt euro

China wil minder dollarafhankelijk zijn, dus verkoopt het nu ook obligaties in euro's. Dat biedt kansen voor alle obligatiebeleggers die geen dure hedgekosten willen betalen om valutarisico's buiten de deur te houden.

Frankrijk is de nieuwe economische motor van de EU

Zo slecht doet hervormer Macron het dus niet.