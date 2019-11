Must read: Ouderer beleggen beter

Must read

Klaas Knot ontmaskerd

Klaas Knot moet maar eens meedoen met The Masked Singer. Knot vertegenwoordigt een instelling die sparen zwaar bestraft en het lenen op alle mogelijke manieren stimuleert. Daarmee neemt de bankpresident een uiterst ongeloofwaardige positie in, aldus Marcel Tak.

Franse economie draait lekker

Terwijl de Duitse economie wegzinkt in recessie, gaat het bij de Fransen heel aardig met een groei van 0,3% in het derde kwartaal. Nomura verwacht dat de economie ook in 2020 goed blijft draaien.

Nieuw: De vakantie-ETF

Leuk: Niet alleen een (kerst)vakantie boeken, maar er ook in beleggen. Via de nieuwe ETFMG Travel Tech ETF.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De verschillen zijn minimaal.

Nieuwe rijkenlijst

Allerrijksten weer rijker, Nederland telt meer miljardairs dan ooit https://t.co/0JZpfltYGd — NOS (@NOS) November 4, 2019

Risk-on/off-indicator

#China's #yuan briefly strengthened to below 7 against the #USD. Over the last two years the #CNY has behaved more and more as a risk-on risk-off indicator. pic.twitter.com/VSHnQtvsSt — jeroen blokland (@jsblokland) November 5, 2019

Businessmodel private banks onder druk

De negatieve rente doet veel kwaad.

Beleggers worden beter als ze ouder worden

Ervaring is key.

Het wordt nog lastiger