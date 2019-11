Must read: Geen paniek!

Must read

Obligatie-ETF's zijn wél een goed idee

Over obligatie-ETF's bestaan de nodige vooroordelen. State Street Global Advsiors, zelf een belangrijke ETF-uitgever, haalt de zeven belangrijkste vooroordelen onderuit. Must read voor obligatie-beleggers.

Zo veel verliezers!

Iets om over na te denken. De 4% best presterende aandelen zijn verantwoordelijk voor het totale aandelenrendement tussen 1926 en 2018.

Altijd te laat

Waarom particuliere beleggers steevast achter het net vissen. Leuke analogie.

Geen paniek!

Zwakke productiecijfers voeden de recessie-angst en dat is onterecht, schrijft columnist Rex Nutting van Marketwatch.

Pas op met goudmijnen!

Thanks @RealRickRule, for referring to the Barron's Gold Mining Index that goes back to 1939. Fascinating! Precious metals are cheap, but the mines are a lot cheaper. The same prices as the early 1970s, but remember that there has been high inflation in the last 50 years. pic.twitter.com/BQcdlfTeuZ — Karel Mercx (@KarelMercx) October 23, 2019

Waarom publiceren bedrijven nog kwartaalcijfers?

Bijna de helft van de bedrijven in de AEX-index is gestopt met het publiceren van kwartaalrapporten. De andere helft gaat gewoon door, terwijl dat volgens Europese regels niet langer hoeft. Waarom?

Dat was de smartbètahype?

Challenging times? Here are some insights on what could be on the horizon for factor investing.https://t.co/QdTw2ghsm6 pic.twitter.com/RelvNELaAr — Robeco Asset Management (@Robeco) November 4, 2019

50 jaar internet

Vorige week was het 50 jaar geleden dat het internet actief werd. Er is sindsdien veel gebeurd. Marketwatch publiceert een overzicht.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De verschillen zijn minimaal.

Ook groeibedrijven kunnen failliet gaan

Beleggers kennen momenteel bijzonder veel waarde toe aan bedrijven met hoge winstverwachtingen in de verre toekomst. Jacob Mitchell van Antipodes Partners noemt het een gevaarlijke ontwikkeling.

The case voor indexbelegen

Niet fintechs maar big techs zijn het probleem

In de loop der afgelopen jaren is veel geschreven over de bedreiging die fintechs vormen voor de banken. Maar een dozijn unicorns en honderden fintechs verder blijken de fintechs juist regelmatig ‘vrienden’ te zijn of te worden van de banken. De echte dreiging komt van bigtechs, zo stelt adviesbureau Voogt Pijl & Partners uit Amersfoort in een artikel op Banken.nl.

Alles over de beursgang van Aramco

Hoogtepunt huizenmarkt nog niet in zicht

De oplossing voor de krappe huizenmarkt, moest komen van nieuwbouw. Maar die nieuwbouwwoningen zijn inmiddels duurder dan bestaande bouw. Het aantal aangevraagde bouwvergunningen neemt af. En het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn verbeterd. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is aan het woord in een filmpje van RTL Z.

De Russische economie is en blijft een one trick pony