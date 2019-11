Must read: Recht zo die gaat

Must read

Vermogensbeheerders positiever over obligaties

De consensus onder vermogensbeheerders over obligaties is in zeven jaar niet zo positief geweest, aldus Eelco Ubbels.

Varkenspest China zorgt voor hoge voedselprijzen en monetaire problemen

De varkenspest in China heeft veestapel bijna gehalveerd en de voedselprijzen opgedreven. De stijging is zo groot dat de centrale bank weinig ruimte heeft voor ruimer monetair beleid.

Tsja, hoe zou dat nou komen?

A jump in inflation is cementing the view that the People’s Bank of China isn’t likely to roll out large-scale stimulus soon https://t.co/Vmjoxef8Zq pic.twitter.com/bzCBsgohqz — Bloomberg Markets (@markets) November 1, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Recht zo die gaat

So far, so good! US companies are beating expectations with 1% #earnings growth YoY. Also positive stock price reaction after beats > negative stock price reaction after misses. pic.twitter.com/viYYh7YoIy — jeroen blokland (@jsblokland) November 1, 2019

En ze is begonnen

Today we welcome Christine @Lagarde as the new ECB President. We wish her all the best for her eight-year term of office. pic.twitter.com/5wYqx0iGVG — European Central Bank (@ecb) November 1, 2019

Dit zijn de belangrijkste uitdagingen van Christine Lagarde, de nieuwe president van de ECB die vandaag begint. Ze wil het anders doen dan haar voorganger Draghi. https://t.co/BvBSEjkDnT — NRC (@nrc) November 1, 2019

Hoe moet het verder met het techfonds van Softbank?

Na het debacle met WeWork.

Even testen op vrijdagmiddag