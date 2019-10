Must read: Hedgefondsmanagers kappen ermee

Must read

Geld verdienen met hedgefondsen was nog nooit zo lastig. Plus; minder economische groei is geen ramp en Bezos straks niet meer de rijkste.

Europese fondsbelegger is kooplustig en pessimistisch tegelijk

Oplopende koersen maakten Europese fondsbeleggers dit jaar kooplustig, maar allesbehalve roekeloos. Obligatiefondsen en mixfondsen waren in de eerste negen maanden van 2019 in trek, terwijl aandelenfondsen het juist moesten ontgelden, aldus Detlef Glow.

Duitsland wederom de zieke man van Europa

Duitsland is volgens Pimco dankzij zijn grote afhankelijkheid van de export alweer de zieke man van Europa.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Bezos straks niet meer de rijkste?

Microsoft's massive military contract threatens to undermine Amazon's position as the clear leader in the cloud industry and CEO Jeff Bezos' title as richest man in the world https://t.co/o0pOfnYHNN — CNN Business (@CNNBusiness) October 29, 2019

Minder groei geen ramp

De Nederlandse economie zal vrijwel zeker een verdere afname in de groei tegemoet zien in het komende decennium. Dat hoeft geen ramp te zijn, betoogt Bart van Ark, maar een sterkere productiviteitsgroei is een noodzakelijke vereiste om de groeidaling af te remmen.

Meer hedgefondsmanagers stoppen

Geld verdienen met hedgefonds was nog nooit zo lastig.

Plaats maken voor Aramco

Saudi Arabian stocks decline the most in the world as investors pave the way for the biggest share sale in the nation’s history by selling off holdings in other equities https://t.co/Avq0oRHLGW — Bloomberg Markets (@markets) October 29, 2019

Winst voor Beyond Meat

Beyond Meat's shares are sinking as locked-in investors see 'the time to cash out' https://t.co/gK13YrSTe9 — Business Insider (@businessinsider) October 29, 2019

Niet alle Europese aandelen zijn rubbish

Is er nog iemand die Europese aandelen durft aan te prijzen? Jawel, volgens Dean Tenerelli van T. Towe Price bieden de afgestrafte cyclische sectoren momenteel fraaie selectieve kansen. Ook in de medische hoek zijn prima koopmogelijkheden te vinden.