Must read: Dat was de chipdip

Must read

Wereldindex heeft een nieuwe top

The MSCI World Total Return Index has reached a new all-time high, both in USD and EUR! pic.twitter.com/eYLb91FlLe — jeroen blokland (@jsblokland) October 28, 2019

Uitgifte green bonds door het dak

Dit jaar is er al voor meer dan 200 miljard dollar aan green bonds uitgegeven. Een record. Het opgehaalde geld gaat vooral naar duurzame energieprojecten. De grootste obligatie-uitgifte komt van de Nederlandse overheid. Op naar de 1 biljoen!

Chipdip?

Volgens Jos versteeg gaat het best goed met de chipmakers. Filmpje van RTL Z.

Klimaatprobleem verslaat Amerikaanse leger

"Apocalypse Near" - Pentagon Warns Climate Change Could Cause US Military Collapse Within 20 Years https://t.co/6HC2femdLV — zerohedge (@zerohedge) October 25, 2019

Zee dreigt 1,1 meter te stijgen

Dat heeft beleggingsconcequenties.

Altijd goed

Dat de markt zich niet laat timen is helemaal niet erg, legt ene Robin Powell van Humble Dollar uit. Goed verhaal.

Elektronische betalingen vormen echte motor digitale economie

De digitale economie maakt winkelen over de grenzen heen gemakkelijk en toegankelijk. Zowel consumenten als winkeliers profiteren van deze ontwikkeling, waarbinnen elektronische kaartbetalingen een essentiële rol spelen. Toch wordt de waarde van deze vorm van betalen zelden volledig erkend.

Houd het simpel!

Er is geen enkele reden om te kiezen voor complexe beleggingsstrategieën.

Geen betere belegging dan whisky

Onderwijl in Argentinië

Financiële wereld niet blij met nieuwste verkiezingsuitslag.

#Argentina tightens currency controls after Fernandez victory. Savers limited to just $200 a month versus $10,000 previously. Argentina currency reserves have plummeted. https://t.co/r8v8u01DQA pic.twitter.com/4m6X0tnPJZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 28, 2019

Waardebeleggen dood?

Echt niet, ook de afgelopen 10 jaar heeft de strategie zich bewezen. Alleen deden groeiaandelen het nog beter.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Safety first met staatsobligaties

Blackrock-strateeg Scott Thiel adviseert beleggers meer staatsobligaties te kopen als hedge tegen een terugval op de aandelenbeurs.

Zonder verduurzaming stijgt energierekening met 13%

Dat stelt ING in een onderzoek naar de opbrengsten van diverse verduurzamingsmaatregelen. Zonnepanelen en goede isolatie zijn het meest rendabel. Warmtepompen zijn dat nu niet en in 2030 slechts ten dele. Bij vrijstaande huizen stijgt de energierekening het meest.

Het is tijd voor nieuwe economische maatstaven

Onderschat windenergie niet