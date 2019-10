Must read: VS economie dendert door

Must read

Robert Shiller: Recession likely years away due to bullish Trump effect https://t.co/QNvAsoL0fi — Han Dieperink (@Dieperink) October 24, 2019

Professionele beleggers willen meer risico nemen

Meer dan de helft (57%) van de professionele beleggers zegt, ondanks grauwe economische vergezichten, meer beleggingsrisico's te willen nemen. Dat is de belangrijkste uitkomst van de jaarlijkse rondvraag van NN IP onder 101 institutionele beleggers.

De 22 regels van beleggen

Regel 1: Kennis is het fundament van succes. Regel laatste: leer van je fouten. Een bijzonder uitgebreide set teksten om vooral de emoties buiten de deur te houden.

Europese fondsbelegger stapt weer in aandelen

Afgelopen maand stapten Europese fondsbeleggers massaal in aandelen, mits met een hoofdkantoor buiten Europa. Detlef Glow van Lipper presenteert de Europese fondscijfers van september.

Impeachment Trump haalt dollar onderuit.

Negatieve renteschuld kan prima renderen.

Zonder handelsakkoord geen herstel Duitse economie

Germany’s economy is on the brink of recession. We expect a gradual recovery through 2020, but only if trade tensions ease. https://t.co/Va5wN4DvXr #investing #markets pic.twitter.com/n0PYZvkvdM — PIMCO (@PIMCO) October 24, 2019

Een mix van goede en slechte Chinese cijfers

ABN AMRO analyseert de economische stand van zaken in China

Duits pensioenstelsel is pas onhoudbaar

Het Duitse pensioenstelsel is volgens de Bundesbank niet toekomstbestendig.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het aantal aandelen loopt terug,

maar hard gaat het niet. Het effect van buybacks moet vooral niet worden overdreven.

Where's the Buyback Beef?



"Shares outstanding fell from a peak of 297 billion in 2011 to 275 billion at the end of 2018, an annual decline of just 1.1%."https://t.co/Ne3z9BCOod



by @michaelbatnick pic.twitter.com/Zy5pmDY5n4 — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) October 24, 2019

Pessimistische economen

Extra stimuli van centrale banken houden stagnatie wereldeconomie niet tegen, aldus de uitkomst van een Reutersenquête onder meer dan 500 economen.

Wat bedrijven te weinig betalen, betalen burgers te veel.