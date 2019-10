Must read: Vandaag 90 jaar geleden

Must read

Precies 90 jaar geleden

crashte Wallstreet. Toen kwam de crach onverwacht, net als Zwarte Maandag in 1987, en ook de aankomende beurspaniek zal een verrassing zijn. "This lack of foresight is not surprising, because markets and the course of the economy are not model-able scientific phenomena but rather are examples of mass human behavior, which are never predictable with anything like precision.”

Obligaties opkomende markten presteren beter

Niet aandelen maar obligaties uit de opkomende markten hebben beleggers in de afgelopen 25 jaar de meeste winst bezorgd. Deze outperformance komt volgens Ben Robins van T. Rowe Price niet uit de lucht vallen, en zal volgens hem waarschijnlijk aanhouden.

De erfenis van Draghi

Het inflatiedoel is uiteindelijk niet gehaald. Je kan niet zeggen dat hij het niet geprobeerd heeft. Vandaag zit hij de laatste ECB-vergadering voor.

Mario Draghi reaches end of his fight to spur inflation to 2%. ECB president chairs the final meeting of his term today. Euro is intact but inflation is weak and colleagues divided.

Meeste overnames vernietigen beurswaarde

Overnames voegen in de meeste gavellen geen beurswaarde toe, maar vernietigen die juist, zo constateert consultant Willis Towers Watson ook dit jaar. Ondertussen neemt het aantal deals af en neemt de transactietijd juist toe. "Alles wijst erop dat er zware tijden aankomen.”

Recessie gaat bankensector veel pijn doen

Een aanzienlijke 60% van het wereldwijde aantal banken loopt bij een volgende economische crisis het risico om tot het verleden te gaan behoren. Het zijn volgens McKinsey vooral West-Europese en Aziatische banken die moeten vrezen. “60% van de banken hebben rendementen die achterblijven bij de kosten van het eigen vermogen. Ze vernietigen dus waarde, en dat terwijl de kosten van risico lager dan ooit zijn.”

Wel of niet inschrijven?

De eerste dag van een (Amerikaanse) beursgang zegt niets over het vervolg.

Amerikaanse winstmarges dalen

Het Amerikaanse cijferseizoen valt niet mee en valt niet tegen.

A mixed bag in S&P 500 #earnings so far. Earnings surprises are weaker than in previous quarters whereas sales surprises are slightly better. Earning growth is down 2%, which is less than the 5% expected.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat is dan wel een redelijke rekenrente?

Een panel van beleggingsexperts berekende wat een goed gespreide portefeuille de komende 20 jaar moet kunnen opbrengen. Haal daar een paar procent vanaf en dan resteert een rekenrente, waardoor pensioenfondsen niet hoeven te korten.

De meeste superrijken wonen inmiddels in China

There are more Chinese than Americans in the world's richest 10%.



?? Read more: https://t.co/DmWKm2boyZ pic.twitter.com/Dg5tWGp3jx — World Economic Forum (@wef) October 23, 2019

Brexit: Komen er verkiezingen?

Het Britse parlement stemt voorlopig even niet over de brexit, dus moet de EU opnieuw uitstel verlenen en komen er misschien Britse verkiezingen. Alles kan, niet gebeurt. De impasse gaat verder.