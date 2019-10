Must read: DNB moet experimenteren met crypto

Must read

Vinden economen. Plus; we hebben minder olie nodig, de Duitse economie krimpt harder dan die van ons en uw dagelijkse dosis Brexit.

Powell houdt de markt goed in de gaten

De Fed zal de balans weer laten groeien, zei Jerome Powell deze week in Denver. Het mag geen QE heten, maar kom op, het is het wel, aldus Edin Mujagic. Powell kijkt ook naar koersen.

De grote lijn in het oog houden: Duurzame keuzes voor beleggers

Terwijl de focus op verantwoord beleggen groeit, stijgt ook het aantal manieren om de rol en het belang van ESG-integratie in het beleggingsproces vast te stellen, aldus NN Investment Partners.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Universiteitsfondsen leren niet van hun dure fouten

Universiteitsfondsen hebben met het gebroken boekjaar 2018-2019 weer een slecht jaar achter de rug. Barry Ritholz geeft de schuld aan dure hedgefondsen en nu aan dure private equity-fondsen.

Kost verantwoord beleggen financieel rendement?

Verantwoord beleggen bevindt zich in een overgangsfase van niche naar mainstream en wordt wereldwijd steeds belangrijker, aldus NN Investment Partners. De assetmanager is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen kan bijdragen aan een beter beleggingsrendement.

DNB moet experimenteren met crypto

De denktank Sustainable Finance Lab draagt een aantal ideeën aan om het financiële stelsel stabieler en duurzamer te maken. “Het recente Libra-initiatief van een door Facebook geleid consortium om te komen tot een wereldwijde digitale munt heeft bij centrale bankiers het besef doen doordringen dat als zij niet zelf een digitaal alternatief voor cash gaan bieden, private marktpartijen dat kunnen gaan doen,” aldus Sustainable Finance Lab.

We hebben minder olie nodig

The International Energy Agency has cut forecasts for growth in global oil demand https://t.co/VgolvXj1gF #OOTT pic.twitter.com/rDRan34WF5 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) October 11, 2019

Het verschil tussen Nederland en Duitsland

De Duitse industrie krimpt harder dan de Nederlandse. Het lijkt een specifiek Duits probleem, want de samenstelling van handelspartners en van de sub-sectoren kunnen het verschil in tempo tussen de NL'se en Duitse industrie niet verklaren. #RaboResearchhttps://t.co/nIIoshTFoz — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) October 11, 2019

Dagelijkse dosis Brexit

British Pound spikes back above 1.25 against the US Dollar as the European Union too sees promising signals in reaching a #Brexit deal. pic.twitter.com/deCsh9of6q — jeroen blokland (@jsblokland) October 11, 2019

Deal maakt niet uit