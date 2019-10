Must read: Beter dan stockpicken

Must read

China is een paradijs voor ervaren aandelenbeleggers

Vergeet de matige Chinese groeicijfers en profiteer van de enorme economische verandering die China doormaakt. Dat is de belangrijkste boodschap van Denise Cheung, aandelenspecialist Azië-Pacific voor UBS Asset Management. "Wij beleggen vooral in Chinese bedrijven die profiteren van de sterk stijgende binnenlandse vraag.”

Houd op met stockpicken!

Heerlijk verhaal waarom stockpicking niet zou werken. Wel even doorlezen. Toch proberen? Lees dan dit artikel. Nog slimmer: investeer niet in individuele aandelen maar kies kansrijke sectoren.

Duurzame aandelen renderen echt beter

De belangrijkste conclusies van een nieuw onderzoek: "ESG investing, even in a rudimentary, mechanical form, has generated returns that are highly competitive relative to the benchmark. Firms with high ESG scores demonstrate lower volatility and possibly higher quality."

Geruststellend

Fed has the tools to combat next recession, Bernanke says https://t.co/vZ3Kz7Q0I4 — MarketWatch (@MarketWatch) October 7, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De obligatievoorkeuren van Robeco

Staying the course on fixed income strategy, despite rising recession risk. Download article https://t.co/WQ8FWFDLkN pic.twitter.com/ZQ5Xv6WAkR — Robeco Asset Management (@Robeco) October 7, 2019

Top ING alsnog vervolgd

Het Haagse gerechtshof neemt een klacht in behandeling over het niet vervolgen van ING-topman Ralph Hamers door het OM wegens witwassen. Dat meldt zakenkrant FD deze week. De klacht is ingediend door onderzoeker Pieter Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi). Mogelijk leidt het tot een daadwerkelijke strafzaak.

De een krijgt wel een forse salarisverhoging, en al die anderen niet

It would take 1,000 years for the average employee to earn what their CEO makes in just one, study says https://t.co/1L3OND3xoz — MarketWatch (@MarketWatch) October 6, 2019

Ook China heeft een veilige haven nodig

China has added more than 100 tons of gold to its reserves since December https://t.co/1Fvsof5PkL — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 7, 2019

Centrale banken helpen bij Brexit

Goldman Sachs verwacht dat de Europese centrale banken extra liquiditeit in het systeem zullen pompen zodra Brexit een feit is. "De eerste twee weken zijn cruciaal." Johnson herhaalde nog maar eens dat hij geen uitstel zal vragen (maar niemand die dat gelooft).

Amsterdam op plaats 2!

Steden wereldwijd die last hebben van een vastgoedbubbel.