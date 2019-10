Must read: Verzekeraars best duurzaam

Must read

Aandelenbezit van verzekeraars is relatief duurzaam. Verder; de Lagardeput is nu al een feit en Fed heeft nog munitie bij een recessie.

De Lagardeput is nu al een feit

Christine Lagarde zal er alles aan doen om koersen te steunen. Dat zegt ze toch? Edin Mujagic wordt een beetje bang van haar plannen, maar de Lagardeput lijkt een uitgemaakte zaak.

Sterke fase dollar voorbij in 2020

Ebury gaat ervan uit dat de dollarkoers eind volgend jaar fiks lager zal staan tegenover de euro. Dan moet de Fed wel overstag gaan en de rente verder verlagen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Verzekeraars best duurzaam

Het aandelenbezit van verzekeraars is relatief duurzaam. Verzekeraars beleggen gemiddeld genomen minder in CO2-intensieve sectoren.

Fed has the tools to combat next recession, Bernanke says https://t.co/qqaFdW8B8y — MarketWatch (@MarketWatch) October 3, 2019

Weekje extra nadenken

Boris Johnson was given a week by the EU to revise his Brexit deal or face a humiliating delay https://t.co/mdCUWGCVVa — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 4, 2019

Meer datakosten

De kosten van quantfondsen lopen op omdat ze meer geld kwijt zijn aan data.

Geld uit managed futures

Beleggers halen massaal hun geld uit managed future-fondsen. En dat terwijl het niet eens zo slecht gaat met die fondsen.

Groen gaat lekker

Green utilities are starting to outperform https://t.co/rJj20rMRgD pic.twitter.com/ev0YKAiRpi — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2019

