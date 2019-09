Must read: Recessieproof beleggen

Must read

Het derde Duitse bestuurslid, Sabine Lautenschläger, verlaat de ECB. Draghi laat een verdeelde club achter, het is aan Christine Lagarde om er weer een team van te smeden, aldus Edin Mujagic.

Hoe vaak een fondsmanager een CEO spreekt is niet van invloed op het rendement. Het kan zelfs zorgen voor een bias.

De Federal Reserve moest vorige week ingrijpen om de reporente niet te veel op te laten lopen. Een herhaling van 2008?

Een echt wereldwijde high yield-obligatiestrategie kan diversificatievoordelen bieden, maar is niet voor bangeriken, aldus T. Rowe Price.

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Een bearmarkt voor waarde-aandelen betekent een bullmarkt voor groeiaandelen.

ABN Amro kan een boete tot 200 miljoen euro van het Openbaar Ministerie krijgen als het onderzoek van Justitie serieuze misstanden aantoont bij de bank. Dat schrijven analisten bij KBC Securities in een rapport.

