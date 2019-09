Must read: Happy crashverjaardag

Angstige tijden, goed instapmoment

Professionele beleggers zien veel beren op de weg en zijn daarom voorzichtig. Volgens Blair Duquesnay van Ritholtz Wealth Management hoeft dat niet slecht te zijn. In het verleden bleek dat vaak een goed moment om in te stappen.

Fondsselectie is mensenwerk

Dutch Investment Influential Rishma Moennasing is sinds begin dit jaar de baas van het fondsenplatform en duurzaamheid van de Rabobank. Zij vertelt wat een belegger tot een goede fondsmanager maakt en waarom een ESG-raamwerk een goed idee is.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De soap GTST is er niks bij

Maar de ontmaskering van WeWork heeft wel gevolgen voor de investeringsportefeuille van SoftBank.

Verjaardag van de 2018-crash

As the anniversary of 2018’s market carnage approaches, investors wonder whether they should fear an encore of the panic that wiped out as much as $2.1 trillion from European #stocks https://t.co/7cXfsVG7HJ via @markets pic.twitter.com/6R2HSJoErO