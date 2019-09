Must read: Amerikaanse aandelen first

Must read

VS blijft voor aandelenbeleggers place to be

Julian Howard van GAM Investment over de factoren die verklaren waarom de Amerikaanse economie, beurs en dollar zo weinig last hebben van economische en geopolitieke onrust, en waarom Amerikaanse aandelen het structureel beter doen. Dat laatste is overigens mede het gevolg van de hoge Amerikaanse winstmarges, die volgens een studie veroorzaakt worden door gebrek aan ... competitie.

Niet alles is goed in de VS

In all but one of the G7 countries there has been ‘social progress’... @socprogress pic.twitter.com/vlDILzYHpW — jeroen blokland (@jsblokland) September 25, 2019

Pakken negatieve rentes toch positief uit?

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan over de positieve kant van negatieve rentes. Spaarders hebben dat misschien niet in de gaten, maar beleggers weten er alles van. Mininster Hoekstra piekert niet over een verbod op negatieve spaarrentes.

Niet alleen ECB is schuld aan negatieve rentes

Column over de aanhoudende ‘schuldvraag’ rond de lage kapitaalmarktrente. https://t.co/aj3V5YMOsP — ldaalder (@ldaalder) September 25, 2019

Overigens kunnen de rentes nog lager

ABN AMRO houdt daar ernstig rekening mee, want met de EU-economie schiet het niet op.

Eurozone PMIs signal that weakness is spreading to the domestic economy. This is in line with our scenario for a further slowdown in eurozone - we stick to our below consensus GDP and inflation forecasts. https://t.co/I1OYnEL2IW pic.twitter.com/MEui6isHmU — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 23, 2019

Studie: factorpremies bestaan, maar ...

... beleggers profiteren er niet van, zo wijst een studie uit.

Iedereen wil goud

ETF Holdings of #Gold jumps to 6y high amid investor angst ranging from US-China trade tensions, #TrumpImpeachment to faltering economic growth. pic.twitter.com/JFGzTCKMdB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De race is weer spannend.

Grondstof van de duivel

Waarom olie zo belangrijk werd. Interessant historisch verhaal.

Lichtpuntje voor waardebeleggers

Komt er een einde aan de periode waarin waarde-aandelen het steevast slechter doen dan de markt? BlackRock analyseert de recente opleving van waarde-aandelen.

Moeilijk serieus te nemen munt

Hebben we hier te maken met een piramidespel?



Cryptocurrencies steady in early Asian trading after Bitcoin tumbles below $9,000 for the first time since June https://t.co/o86Anh4aII pic.twitter.com/fAlNnWzNdL — Bloomberg Markets (@markets) September 25, 2019

De beleggingsvoorkeuren van rijk Amerika

Rijk Amerika steekt steeds meer geld in private equity. Ook beleggingen in de opkomende markten groeien in populariteit.

Duurzame banken genieten (wie had anders verwacht?) meeste vertrouwen

Consumentenprogramma Radar vroeg ruim 30.000 Nederlanders naar het vertrouwen in de eigen bank. ING en ABN AMRO kwamen er beroerd uit. ASN Bank en Triodos juist niet.