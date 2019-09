Must read: Gefeliciteerd bullmarkt

Must read

Tien jaar oud is de bullmarkt al. Plus: Draghi is niet zo blij met Knot en crowdfundleningen worden bijna allemaal terugbetaald.

ETF-aanbieders jagen op Europese particulier

In de VS zijn ETF's populair bij alle beleggers. In de EU geldt dat alleen voor institutionele beleggers. Het jachtseizoen op de particulier is echter begonnen. De Amerikaanse ETF-aanbieders hebben de beste kaarten.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Draghi is niet zo blij

ECB-baas Draghi waarschuwt voor openlijke kritiek door bankpresidenten.

Professionele beleggers onbekend met duurzame winst

Meer dan de helft (52%) van de professionele beleggers denkt nog altijd dat verantwoord beleggen ten koste gaat van rendement.

95% van de crowdfundleningen terugbetaald

Bijna al het geleende geld aan bedrijven die bij investeerders vermogen ophalen via crowdfunding wordt terugbetaald.

Gefeliciteerd bullmarkt

The bull market is ten years old.



The bull market is ten years old. pic.twitter.com/3BURliIDoY — Michael Batnick (@michaelbatnick) September 23, 2019

Toch oké

Het besluit van de Europese Commissie uit 2015 dat Nederland ruim €25 miljoen terug moet halen bij de Amerikaanse koffieketen Starbucks vanwege vermeende staatssteun wordt vernietigd. #Stabuckshttps://t.co/B1OMb8rv3c — DFT (@dft) September 24, 2019

De varkenspest in China

zorgt voor meer vraag van Chinezen naar vlees uit het Westen. De vleesprijs stijgt daardoor.

Wat heb je niet?