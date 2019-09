Must read: Na de ETF...

Must read

komt de nieuwe trend van direct indexing. Plus; de Noren verhogen de rente wel en de soap rond WeWork is nog niet afgelopen.

Monetaire science fiction van de Fed

De meeste leden van de Fed willen de rente tot en met 2022 niet meer verlagen. Eerder gelijk houden en verhogen. Maar dat gaat echt niet lukken, aldus Edin Mujagic. Hij verwacht dat de officiële rente naar 1% gaat.

Rabobank verwacht nog lagere rente

Rabobank verwacht voor volgend jaar een hele serie renteverlagingen in de VS, maar ook in de eurozone is het eind nog niet in zicht.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het is officieel

The earnings recession is official, and is expected to be worse this quarter. https://t.co/zInOAceAMb — MarketWatch (@MarketWatch) September 19, 2019

Na de ETF

komt direct indexing, een nieuwe passieve beleggingstrend.

De Noren verhogen wel

De Noorse centrale bank verhoogd de rente naar 1,5%, het hoogste punt in vijf jaar.

Schiet niet op nog

Er zijn nog 'maar' 1000 bankbanen verplaatst uit Londen voor brexit. De verwachting is dat duizenden banen worden verplaatst naar het vasteland. https://t.co/f7htjuMn5M pic.twitter.com/gZhWZSUu6H — RTL Z (@RTLZ) September 19, 2019

New York profiteert

New York extends lead over Brexit-hit London in finance center poll https://t.co/ME3JlgRtx2 pic.twitter.com/5j3GHotAuU — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 19, 2019

WeWork weer in de bocht

De topman van WeWork, dat misschien wel of misschien niet naar de beurs gaat, deed weer een paar gekke dingen.

Komt de overheid over de brug?