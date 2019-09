Must read: Ook negatieve rentes VS?

Must read

Chinese obligaties hebben het tij mee

Hayden Briscoe, Head of Fixed Income, Asia Pacific Managing Director bij UBS AM is positief over de vooruitzichten van de Chinese obligatiemarkt. Hervormingen, een gunstig rentebeleid en een relatief hoge economische groei resulteren in aantrekkelijke rendementen

Drone-aanval verstoort oliemarkt

Waarom de aanval op het hart van de olie-industrie van Saoedi-Arabië de olieprijs en aandelenbeurzen flink in beweging zet. Nog een reden om de afhankelijkheid van olie te verminderen. Lees de analyse van Marketwatch.

Bloomberg on #SaudiArabia #oil facility attack:

-5% of global oil supply disrupted.

-disruption bigger than in 1990 when #Iraq invaded #Kuwait.

-oil price opened 20% higher, biggest gain since futures began trading in 1988.

-#Trump blames #Iran pic.twitter.com/B84MIcDwmv — jeroen blokland (@jsblokland) September 16, 2019

Gaat de Amerikaanse rente de Europese achterna?

Woensdag gaat er waarschijnlijk weer een kwartje vanaf.

With rate cut likely, market wonders how low Fed will go https://t.co/EiKgtTdElr pic.twitter.com/F1OwFoepqk — Reuters Top News (@Reuters) September 15, 2019

Heilige beleggingsgraal

Amerikaanse studie naar manieren om een portefeuille crisisproof te krijgen. Het kan, maar makkelijk is het niet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

Laatste steunpakket ECB helpt banken

De maatregelen die de Europese Centrale Bank donderdag heeft genomen vormen 'zeer goed nieuws voor de banksector'. Dat zegt analist Tom Kinmonth van ABN Amro. 'De kans op negatieve spaarrentes is significant lager, lijkt me.'https://t.co/GMCHIaq25R — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 13, 2019

Het is twee voor twaalf voor Europese fondsbeheerders

Europese vermogensbeheerders presteren slechter dan concurrenten uit de VS en Azië. Het roer moet om. De Europeanen moeten zelf disruptors worden of sterven, concludeert adviesbureau PwC.

Slechte economische cijfers uit China

De ruimte om te stimuleren is volgens Reuters door een gigantische schuldenberg beperkt.

Niets van waarde?

Uitgebreide wetenschappelijke studie over de underperformance van waarde-aandelen sinds 2007 en waarom het niet snel beter wordt. Wel even op 'download' klikken.

Met de dekkingsgraden van pensioenfondsen gaat het van kwaad tot erger