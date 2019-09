Must read: Eigen schuld, dikke bult

Must read

De Amerikanen veroorzaken hun recessie zelf. Plus: Banksteun van de ECB en meer in passief dan actief in de VS.

Rente minstens tot 2023 op 0%

Er heerst een gevaarlijke virus in de Eurotower in Frankfurt. De ECB is bang voor de stabiliteit van de euro en enige inflatie is niet meer genoeg, aldus Edin Mujagic. Dus de rente blijft nog jaren heel laag.

Trump heeft gelijk met kritiek op Fed

Trump heeft gelijk met zijn kritiek op de Fed, vindt econoom Francis Scotland van Legg Mason. Als de Fed niet overstag gaat, dreigt de nucleaire optie van dollar-devaluatie.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

Meer in ETF's

In de VS is nu meer passief dan actief belegd.

Eigen schuld...

De Amerikanen veroorzaken zelf hun recessie.

Banksteun

#ECB measures offer small positive support to bank sector earnings, DB says. By country, Germany, Italy & France benefit the most, while Greece and Portugal could get the least support. pic.twitter.com/CasLiYUoQz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 13, 2019

Deutsche Bank will benefit the most by far from the European Central Bank’s new tiered deposit rate, according to JPMorgan https://t.co/k4uXxygKCq — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

De vegan-ETF is live

ESG-beleggen heeft een nieuwe dimensie.

Samen tegen witwassen