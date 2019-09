Must read: Mario's laatste konijn

Must read

Plus: Factorbeleggen werkt ook voor obligaties, Nederlandse pensioenkosten, no-deal Brexit is chaos, en nog véél meer.

Factorbeleggen werkt ook voor obligaties

De historisch goede resultaten van factorbeleggen met aandelen zijn ook voor obligaties mogelijk. Grégory Taieb van BNP Paribas Asset Management verwacht daarom dat deze systematische beleggingsaanpak ook populair wordt bij obligatiebeleggers.

Welke aandelenfactor is de beste?

Dat hangt dus mede af van het verloop van de rentecurve.

'A flattening yield curve aids Momentum and Profitability (or Quality) while steepening aids small companies, and Value.' https://t.co/Nw8mu1YlLy by @johnauthers pic.twitter.com/TyXE76sJQR — Jesse Felder (@jessefelder) September 11, 2019

Het laatste kunstje van Super Mario

Wat tovert hij vandaag uit de hoge hoed? De markt rekent op een renteverlaging van 0,10% en een opkoopprogramma. "De verwachtingen zijn hooggespannen, waardoor de kans op een teleurstelling best groot is." Lees hier de prognose van ING.

De nadelen van de lage rente beginnen inmiddels wel groot te worden, bericht De Volkskrant in een uitvoerig verhaal met de lange titel: "Verwarde economen, nieuwe kloven en een schatrijke overheid: dit zijn de gevolgen van al dat gratis geld."

Nederlandse pensioenfondskosten bedragen 7,5 miljard euro

Dat is veel geld, maar op het totale Nederlandse pensioenvermogen van 1433 miljard euro is het iets meer dan 0,5%. De meeste beleggingsfondsen zijn duurder.

Alleen al het beheer van ons pensioenvermogen kost €7,5 mrd.



€7,5 mrd! Laat dat even bij u indalen.



Kosten bij pensioenfondsen dalen licht. https://t.co/PktPvJP8S0 #FD #Pensioenen #heerlijkeruif — Marcel de Boer (@MPNAdeBoer) September 12, 2019

Prof. Marcos López de Prado is Quant van het Jaar

Hij ontwikkelt onder meer machine learning algoritmes waar institutionele beleggers hun voordeel mee kunnen doen. Lees het interview met hem.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

No-deal Brexit = recessie

Accountancykantoor KPMG verwacht dat een no-deal Brexit grote schade zal aanrichten aan de Britse economie. In 2020 zal de economie krimpen met 1,5%. Dat is optimistisch gedacht. De Bank of England rekent op een min van 5,5%. De Britse regering verwacht het ergste, zo blijkt uit het rapport getiteld Operation Yellow Hammer.

ABN AMRO rekent inmiddels op een Deal-Brexit waarbij Noord-Ierland economisch wordt samengevoegd met Ierland.

???????? In the UK, a November election looms with 'No Deal' or 'Remain' the most likely outcomes. The least likely outcome to us now is an orderly Brexit. https://t.co/ygyq4kHyMs pic.twitter.com/TMLGNSGmvX — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 12, 2019

Trump wil rente naar 0% of lager

En de lui van de Fed moeten het weer ontgelden.

Sectorbeleggen werkt niet

Zo blijkt uit een studie van Newfound Research. Zeer interessant maar technisch verhaal.

Het is bijna Prinsjesdag

En dat belooft dit jaar een feest te worden.