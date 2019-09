Must read: Als rentes laag blijven

Must read

Beleggingsconsensus: Steeds minder koopkansen

Professionele beleggers zijn alleen nog positief over defensieve aandelensectoren, obligaties uit de opkomende markten en over ... cash.

Liever Chinees

Het grote beleggingshuis T. Rowe Price verruilt Amerikaanse aandelen voor Chinese aandelen. Die zijn goedkoper en de onderliggende winsten groeien harder.

A trillion dollar fund manager says buy China stocks and dump U.S. equities https://t.co/GGgSCtKMa5 pic.twitter.com/EhcM4kLJqe — Bloomberg Markets (@markets) September 11, 2019

De wens om te derisken?

Dan zijn er drie oplossingen.

Groei Nederlandse economie zakt in

???? We denken dat de economische groei gaat vertragen. Hierdoor zal ook de banengroei afzwakken. Dit is nu al een beetje zichtbaar en zal sterker worden. Volgend jaar valt de werkloosheid naar verwachting dan ook hoger uit dan dit jaar.https://t.co/rzNZm3twQb pic.twitter.com/az5Nw35tYM — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 11, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Op naar de 34 biljoen

De hoeveelheid obligaties wereldwijd met een negatieve rente neemt in een razend tempo toe. Als het in dit tempo doorgaat, dan staat de teller eind dit jaar boven, schrik niet, 34 biljoen miljard. De nadelen beginnen de voordelen te overvleugelen.

Most negative-yielding debt held by central banks, DB says. pic.twitter.com/Kl8jnIs7jg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 10, 2019

Centrale banken blijven verruimen

Martine Hafkamp concludeert dan ook: "Beleggers zullen nog meer dan voorheen hun portefeuilles moeten herschikken op zo’n manier dat zij inspelen op een waarschijnlijk langdurig lage renteklimaat." Hier is hele column.

Mobius: Beleg 10% portefeuille in goud

Mark Mobius, de uitvinder van beleggen in de opkomende markten en inmiddels alweer een tijdje voor zichzelf bezig, raadt beleggers aan om 10 procent van hun portefeuilles in fysiek goud te houden en de rest te beleggen in aandelen die dividend opleveren.

#Gold is down almost 4% in the last 5 trading days as bond #yields spike. pic.twitter.com/zGvxVCzmJt — jeroen blokland (@jsblokland) September 10, 2019

Gaan waarde-aandelen na 10 jaar underperformance weer vliegen?

Ook onze columnist Jorik van den Bos heeft goede hoop.

Perhaps the recent reversal in #value v #growth stocks has something to do with the fact that value is now really, really cheap! pic.twitter.com/o6BJDA5aqq — jeroen blokland (@jsblokland) September 10, 2019

Brexitchaos doet Britse economie veel pijn

The impact of Brexit on UK firms: reduced investments and decreased productivity https://t.co/OUDstwE4DX pic.twitter.com/SKu1vfkY2c — LSE Brexit (@lsebrexitvote) September 11, 2019

Nederland mist AI-boot

Grote Nederlandse bedrijven roepen het kabinet op om een nationaal actieplan op te stellen rond kunstmatige intelligentie. Maar helaas voor hen zijn een hele hoop andere bedrijven helemaal niet bezig met big data, laat staan met AI, schrijft Rabo-econoom Otto Raspe.