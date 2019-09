Must read: Lekker lang laag

Storm op financiële markten

Als stormen een naam krijgen, dan moeten we stormen op de beurs ook een naam geven, aldus Marcel Tak. Momenteel zitten we in het oog van Mario. Maar Boris en Jeremy bedreigen ons ook.

De ETF-bubbel bestaat niet

Ben Carlson maakt gehakt van fondsmanagers die beweren dat indexfondsen en ETF's een luchtbel veroorzaken.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ohh nee

"This has been the greatest privilege and honour of my professional life"



John Bercow receives a standing ovation from MPs, as he announces his intention to stand down as House of Commons Speakerhttps://t.co/e3Shcat2ql pic.twitter.com/TqtEmoI9yE