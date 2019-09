Must read: Vaarwel spaartaks

Must read

De beste alternatieve belegging (deel 2)

Extreem lage rentes en spanningen in de aandelenmarkt dwingen beleggers naar alternatieven te zoeken. Keuze genoeg, maar wat is de beste alternatieve belegging? Schroders, Optimix, ILFA Finance, BNY Mellon en Janus Henderson Investors presenteren hun voorkeuren. Voor wie deel 1 gemist heeft.

Goudvoorraden in de wereld

The U.S. owns the world’s most gold with a reserve equal to 8,133 tonnes, worth more than $373 billion.

Here's the country that comes in second: https://t.co/oK2wpx3fnG — MarketWatch (@MarketWatch) September 7, 2019

China zit duidelijk aan de koopkant

#China’s gold-buying spree nears 100 tons as trade war drags. Mainland central bank raises holdings for ninth straight month. Official sector demand spurred by drive to diversify reserves. https://t.co/NhnMwy5rgR pic.twitter.com/DlKUWUW4ID — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 9, 2019

Gemakkelijker besloten dan gedaan

ABN AMRO over de Nederlandse energietransitie. Het begint met een modern elektriciteitsnet.

Dat was de schalierevolutie?

De verkiezingen van 2020 gaan ergens over.



Elizabeth Warren promises to declare war on American energy.

"I will ban fracking—everywhere." https://t.co/YEenw2MUfV — Breitbart News (@BreitbartNews) September 7, 2019

Britse dividendpareltjes

De Brexitchaos heeft geleid tot een uittocht uit stabiele Britse dividendfondsen. Volgens Ken Wotton van Gresham House zijn de koersbodems nu wel bereikt.

Totdat defensieve (lowvol)aandelen te duur zijn

Defensieve bedrijven van hoge kwaliteit doen het relatief goed. Het afgelopen jaar hebben wij onze beheerportefeuilles stapsgewijs defensiever gepositioneerd. Wij verwachten dat dit ook komende tijd een passende strategie is. Onze grafiek van de week: https://t.co/HiRXCDa1ld pic.twitter.com/SCAVtPqHCV — InsingerGilissen (@InsingerGilissn) September 9, 2019

Digitale banken vooral verliesgevend

De traditionele banken hoeven de concurrentie van nieuwe digitale banken niet bijzonder te vrezen. Interessant verhaal.

Vaarwel spaartaks

Dat is goed nieuws voor spaarders, maar slecht nieuws voor veilige beleggers. Die betalen straks belasting over een vastgesteld rendement van 5,6%. RTL Z legt het allemaal uit.

Beleggen is moeilijk...

Want er is altijd wel iets om zorgen over te hebben.

Stock and bond investors are facing the highest degree of economic-policy uncertainty in 3 years, by this measure https://t.co/gw2bevb7A7 — MarketWatch (@MarketWatch) September 9, 2019

Centrale banken sturen PMI-cijfers

Fascinating chart by @topdowncharts. Central bank rate cuts v global manufacturing #PMI! pic.twitter.com/sIalDBDrzI — jeroen blokland (@jsblokland) September 8, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).