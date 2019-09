Must read: Koop nu China

Must read

Chinese aandelenmarkt trekt aan. Plus: Europese aandelen in de achtervolging en terug naar veilige havens voor fondsbeleggers.

Dé ideale Fed-voorzitter voor Donald Trump is...

Als Trump volgend jaar herkozen wordt, dan zou James Bullard - van de Fed in St. Louis - wel eens de volgende Fed-voorzitter kunnen worden, aldus Edin Mujagic.

Slecht jaar voor pensioensector

De grootste pensioenfondsen ter wereld hebben in 2018 het beheerd vermogen zien dalen als gevolg van de matige marktomstandigheden. Europa verliest steeds meer marktaandeel.

IEXFonds 40: Terug naar veilige havens

Het goudfonds van BlackRock en de vastgoedfondsen van Cohen & Steers en Nordea deden het van alle IEXFonds 40-fondsen afgelopen maand het best.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Europese aandelen in de achtervolging

European stocks have staged an unusually strong comeback versus their U.S. peers https://t.co/usPnYe5arB pic.twitter.com/vYulLGU9pY — Bloomberg Markets (@markets) September 6, 2019

Passief is helemaal geen bubbel

Michael Burry van The Big Short heeft helemaal geen gelijk dat passief de nieuwe bubbel is.

Megagroei obligatie-ETF's

Zo zijn obligatie-ETF's zo groot geworden. Leuke infographic.

Koop China nu

China’s stock market is starting to sizzle again, and that’s drawing in foreign investors https://t.co/spLdsq9GXi pic.twitter.com/AjiQoh6YOI — Bloomberg Markets (@markets) September 6, 2019

Nee, niemand wint

Exclusive: New study says U.S. can't win the trade war. Neither can China https://t.co/UADUlQtXGG — TIME (@TIME) September 6, 2019

Verdeeldheid aan de top