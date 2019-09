Must read: De grote Brexit-lachshow

Must read

Wachten op het barsten van de low vol-bubbel

Ondanks de zwakke prestaties van waarde-aandelen gaat waardebelegger Jorik van den Bos moedig voorwaarts. Een aanpassing van het beleggingsbeleid staat niet in de planning. Hij ziet zelfs kansen.

Jorik van de Bos is niet de enige die verwacht dat waarde-aandelen weer outperformen

This is a great podcast on value investing -- out of favor for a decade, but maybe will come back? It's about time.... https://t.co/elWe1YIDzX pic.twitter.com/THtqFhxbzk — Steve Matthews (@SteveMatthews12) September 3, 2019

No-deal brexit van de baan

Regering Johnson verliest cruciale stemming in Lagere Huis en wil nieuwe verkiezingen. Lees het uitmuntende verslag van VK-correspondent Patrick van IJzendoorn. Hier het verhaal van Reuters.

Het is wel een schouwspel

De Conservatieve Partij valt ondertussen uit elkaar

The British Conservatives who rebelled and will be expelled from party https://t.co/6a1JRvNlxv pic.twitter.com/gpgfI9U7TE — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

Maar een toekomstige deal is ook niet mogelijk

Dus de Brexit-impasse is compleet.

EU officials fear Boris Johnson will never bring forward ideas for Brexit deal changes they will find acceptable https://t.co/nqLMKqLK9C — Bloomberg Brexit (@Brexit) September 4, 2019

Is er ook een winnaar? Jazeker!

The pound climbed to its its highs of the day after Boris Johnson lost his parliamentary majority https://t.co/w3Jfx3ktnM pic.twitter.com/fGabgstwiv — Bloomberg Brexit (@Brexit) September 3, 2019

Rentes dalen verder

ABN AMRO rekent in nieuwste analyse op nog lagere rentes.

Minder risico graag

Er zijn genoeg redenen te bedenken om de beleggingsrisico's te verminderen. Drie strategieën zijn het overwegen waard.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is dit jaar stuivertje wisselen.

De grote, bruine olifant in de portefeuille

Beleggers hebben volgens Mary Pieterse-Bloem de klimaatrisico’s bij lange na niet ingeprijsd. Hier geen aandacht aan besteden, totdat iedereen tegelijkertijd door dezelfde uitgang naar buiten wil, lijkt haar een bijzonder onverstandige beleggingsstrategie.

Laat dat overheidsgeld maar rollen

Column Martine Hafkamp: "Valt Sinterklaas vroeg dit jaar? Jarenlang hebben centrale bankiers overheden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen in het hervormen van en te investeren in de (kennis)economie. Duitsland en Nederland lijken nu eindelijk gehoor te geven aan deze oproep."

Vergeet de rekenrente

"Vergeet de #rekenrente, het #omslagprincipe kan het pensioenstelsel redden". Lees de opinie van Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro in het @FD_Nieuws. https://t.co/s8sKKirwUd

DNB gaat toezicht houden op cryptodiensten

Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden onder toezicht van DNB.

Zilver is het nieuwe goud

Wie en wat zijn schuld aan de lage rente?

Roland Koopman van RTL Z gaat hierover in gesprek met beurscommentator Durk Veenstra en Bert Colijn, econoom bij ING.

Hoe onzekere uitkomsten te illustreren?

Fantastic piece by @JessicaHullman in @sciam on how to visualize uncertainty in data. Bonus it has one of the best visual explanations of confidence intervals! https://t.co/42meJMRRv6 pic.twitter.com/Uc4MHVig8k — Thomas Zeitzoff (@zeitzoff) September 2, 2019

